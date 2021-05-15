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Вакцинація в Україні: топ-5 регіонів-лідерів із щеплень за добу

15 травня, 08:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Загальна кількість не дотягує і до мільйона, а завершили вакцинацію з двома дозами препарату всього 13 тисяч осіб

Вакцинація

Вакцинація / Фото: Reuters

Вакцинація в Україні продовжує проходити досить повільно. За минулу добу, 14 травня, зроблено 23 638 щеплень і тепер всього вакцинованих від коронавірусу 936 тисяч українців.

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Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також він зазначає, що завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 13 661 особа. У листі очікування зараз знаходяться 553 тис. українців.

Топ-5 регіонів за добу:

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Олександр Тупицький. Фото: ccu.gov.ua
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  • Львівська область – 2026 щеплень;
  • Дніпропетровська – 1817;
  • Київ – 1652;
  • Полтавська – 1512;
  • Одеська – 1364.

Де найменше:

  • Сумська область – 339 щеплень;
  • Черкаська – 417;
  • Кіровоградська – 488;
  • Херсонська – 511;
  • Чернівецька – 590.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями глава уряду анонсував початок вакцинації живої черги зареєстрованих в додатку "Дія" на вихідних – вже з 15 травня. Однак стало відомо – всім бажаючим щеплення не дістанеться.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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