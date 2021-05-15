Вакцинація в Україні: топ-5 регіонів-лідерів із щеплень за добу

Загальна кількість не дотягує і до мільйона, а завершили вакцинацію з двома дозами препарату всього 13 тисяч осіб

Вакцинація / Фото: Reuters

Вакцинація в Україні продовжує проходити досить повільно. За минулу добу, 14 травня, зроблено 23 638 щеплень і тепер всього вакцинованих від коронавірусу 936 тисяч українців.

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Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також він зазначає, що завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 13 661 особа. У листі очікування зараз знаходяться 553 тис. українців.

Топ-5 регіонів за добу:

Львівська область – 2026 щеплень;

Дніпропетровська – 1817;

Київ – 1652;

Полтавська – 1512;

Одеська – 1364.

Де найменше:

Сумська область – 339 щеплень;

Черкаська – 417;

Кіровоградська – 488;

Херсонська – 511;

Чернівецька – 590.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями глава уряду анонсував початок вакцинації живої черги зареєстрованих в додатку "Дія" на вихідних – вже з 15 травня. Однак стало відомо – всім бажаючим щеплення не дістанеться.

Відео: Сьогодні

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