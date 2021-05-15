Вакцинація в Україні: топ-5 регіонів-лідерів із щеплень за добу

Вакцинація / Фото: Reuters
Вакцинація в Україні продовжує проходити досить повільно. За минулу добу, 14 травня, зроблено 23 638 щеплень і тепер всього вакцинованих від коронавірусу 936 тисяч українців.
Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також він зазначає, що завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 13 661 особа. У листі очікування зараз знаходяться 553 тис. українців.
Топ-5 регіонів за добу:
- Львівська область – 2026 щеплень;
- Дніпропетровська – 1817;
- Київ – 1652;
- Полтавська – 1512;
- Одеська – 1364.
Де найменше:
- Сумська область – 339 щеплень;
- Черкаська – 417;
- Кіровоградська – 488;
- Херсонська – 511;
- Чернівецька – 590.
Як повідомляли новини "Сьогодні", днями глава уряду анонсував початок вакцинації живої черги зареєстрованих в додатку "Дія" на вихідних – вже з 15 травня. Однак стало відомо – всім бажаючим щеплення не дістанеться.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу