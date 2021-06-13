Вакцинація в Україні "загальмувала" – майже вдвічі впала кількість щеплень

За п'ятницю щеплення від коронавірусу отримали 60 тисяч людей, а в суботу темпи вакцинації різко впали

За минулу добу в Україні вакцинували 34 870 осіб, що на 27 000 менше, ніж за п'ятницю.

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Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Так, за вчорашній день першу дозу вакцини отримали 28 384 особи, а другу – 6486 людей (закінчили вакцинацію).

Протягом доби працювали 257 мобільних бригад і 370 пунктів щеплення по всій Україні.

Всього в Україні зробили 1 696 280 щеплень: першою дозою – 1 459 374, закінчили вакцинацію – 236 906.

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Раніше ми повідомляли, що Польща масово вакцинує українців на кордоні. Польська влада пропонує українцям, що в'їжджають, знижку на обов'язковий тест за безкоштовне проходження вакцинації від COVID-19

Також нагадаємо, українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію.

Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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