Вакцинація в Україні. За добу щеплення зробили майже 34 тис. людей

За добу 3 жовтня 2021 від коронавірусу вакцинувалися 33 924 особи. Одну дозу отримали 17 373 особи.
Про це пише МОЗ.
Одну дозу отримали 17 373 особи, повністю імунізовані – 16 551 людина.
Протягом доби працювали:
- 330 мобільних бригад;
- 1070 пунктів щеплення;
- 358 центрів вакцинації.
Повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 771 866 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 12 962 507 щеплень.
Кількість інфікованих в регіонах за добу
- м. Київ – 169 випадків;
- Вінницька область – 95 випадків;
- Волинська область – 203 випадки;
- Дніпропетровська область – 393 випадки;
- Донецька область – 259 випадків;
- Житомирська область – 301 випадок;
- Закарпатська область – 28 випадків;
- Запорізька область – 294 випадки;
- Івано-Франківська область – 108 випадків;
- Київська область – 106 випадків;
- Кіровоградська область – 22 випадки;
- Луганська область – 85 випадків;
- Львівська область – 295 випадків;
- Миколаївська область – 221 випадок;
- Одеська область – 215 випадків;
- Полтавська область – 67 випадків;
- Рівненська область – 80 випадків;
- Сумська область – 241 випадок;
- Тернопільська область – 239 випадків;
- Харківська область – 592 випадки;
- Херсонська область – 158 випадків;
- Хмельницька область – 88 випадків;
- Черкаська область – 94 випадки;
- Чернівецька область – 410 випадків;
- Чернігівська область – 58 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
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