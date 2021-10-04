Вакцинація в Україні. За добу щеплення зробили майже 34 тис. людей

З початку вакцинальної кампанії щеплено 7 190 643 особи, з них отримали одну дозу – 7 190 641 людина

За добу вакцинувалися майже 34 тис. особи / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 3 жовтня 2021 від коронавірусу вакцинувалися 33 924 особи. Одну дозу отримали 17 373 особи.

Про це пише МОЗ.

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Одну дозу отримали 17 373 особи, повністю імунізовані – 16 551 людина.

Протягом доби працювали:

330 мобільних бригад;

1070 пунктів щеплення;

358 центрів вакцинації.

Повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 771 866 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 12 962 507 щеплень.

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Кількість інфікованих в регіонах за добу

м. Київ – 169 випадків;

Вінницька область – 95 випадків;

Волинська область – 203 випадки;

Дніпропетровська область – 393 випадки;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 301 випадок;

Закарпатська область – 28 випадків;

Запорізька область – 294 випадки;

Івано-Франківська область – 108 випадків;

Київська область – 106 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 295 випадків;

Миколаївська область – 221 випадок;

Одеська область – 215 випадків;

Полтавська область – 67 випадків;

Рівненська область – 80 випадків;

Сумська область – 241 випадок;

Тернопільська область – 239 випадків;

Харківська область – 592 випадки;

Херсонська область – 158 випадків;

Хмельницька область – 88 випадків;

Черкаська область – 94 випадки;

Чернівецька область – 410 випадків;

Чернігівська область – 58 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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