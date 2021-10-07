Вакцинація в Україні. За добу зробили понад 120 тисяч щеплень від коронавірусу

В Україні за останню добу, 6 жовтня, 122 298 людей вакцинували проти коронавірусу. Тобто, на 5 тисяч більше, ніж добою раніше.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
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Першу дозу отримали 59 428 людей, повністю імунізовані – 62 870 людей. Протягом доби працювали 914 мобільних бригад, 3038 пунктів щеплення і 351 центр вакцинації.
Усього з початку прищеплювальної кампанії вакцинували 7 360 202 українців, з них 5 942 170 – повністю імунізовані і отримали дві дози. Усього медики зробили 13 302 370 щеплень.
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Масова вакцинація спрацює?
У МОЗ розповіли, що в Моршині Львівської області проводили експеримент – масово вакцинували населення і перевіряли, чи будуть випадки коронавірусу. У місті принаймні однією дозою щеплені 72,4% жителів, повністю завершили вакцинацію двома дозами – 66%.
У кінці літа в Моршині не було зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.
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