Вакцинація в Україні. За добу зробили понад 120 тисяч щеплень від коронавірусу

З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 7 360 202 українців, велика частина з них вже отримала дві дози

В Україні триває вакцинація / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу, 6 жовтня, 122 298 людей вакцинували проти коронавірусу. Тобто, на 5 тисяч більше, ніж добою раніше.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Першу дозу отримали 59 428 людей, повністю імунізовані – 62 870 людей. Протягом доби працювали 914 мобільних бригад, 3038 пунктів щеплення і 351 центр вакцинації.

Вакцинація в Україні. Джерело: МОЗ

Усього з початку прищеплювальної кампанії вакцинували 7 360 202 українців, з них 5 942 170 – повністю імунізовані і отримали дві дози. Усього медики зробили 13 302 370 щеплень.

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Масова вакцинація спрацює?

У МОЗ розповіли, що в Моршині Львівської області проводили експеримент – масово вакцинували населення і перевіряли, чи будуть випадки коронавірусу. У місті принаймні однією дозою щеплені 72,4% жителів, повністю завершили вакцинацію двома дозами – 66%.

У кінці літа в Моршині не було зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.