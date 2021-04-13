Вакцинацію людей молодших 30 препаратом AstraZeneca потрібно зупинити – медик

Використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca слід обмежити для людей молодших 30 років.
Про це заявила головна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook.
Такий висновок експертка зробила на основі медичних досліджень, що встановлюють зв'язок між COVID-препаратом і важкими тромботичними ускладненнями.
"Обидві статті доходять одного і того ж висновку: ці незвичайні важкі явища, що супроводжуються тромбоцитопенією, викликані помилковими антитілами. Отже, у пацієнтів може бути як важкий тромбоз, так і сильна кровотеча", – написала вона.
Голубовська зазначила, що в даний час Велика Британія рекомендує використовувати альтернативну вакцину людям молодшим 30 років. Крім того, сьогодні FDA і CDC рекомендували тимчасово зупинити використання розробки Johnson & Johnson після повідомлень про тромби у пацієнтів, які отримали щеплення.
"Треба розуміти, що, ймовірно, у цих же людей, у яких розвивається подібний стан, є підвищений ризик важкого перебігу COVID-19. З тими ж ускладненнями, але з більшою ймовірністю", – зазначила лікарка.
Голубовська підкреслила, що від вакцинації людей молодших 30 років необхідно утриматися.
"Як і раніше я вважаю, що вакцинувати імунних осіб недоцільно. Щоб уникнути непотрібних, нічим невиправданих ризиків. Всі неімунні, які не хворіли, давно перехворілі люди (більше шести місяців) повинні бути вакциновані", – написала інфекціоністка.
Більш докладно про ситуацію, яка склалася навколо британського препарату, читайте в матеріалі: Від заперечення до визнання. Як AstraZeneca стала "ворогом номер один".
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк