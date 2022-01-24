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Вакциновані бустерною дозою отримають ще 500 гривень у рамках "єПідтримки"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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24 січня, 20:33
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Також гроші можна буде витратити на комуналку, але не всім
Бустерну дозу можуть зробити всі охочі/Колаж: "Сьогодні"
Бустерну дозу можуть зробити всі охочі/Колаж: "Сьогодні"

Українці, які зроблять бустерну дозу вакцини від коронавірусу, отримають додаткові гроші у рамках проєкту "єПідтримка". Крім того, пенсіонери зможуть сплатити інші послуги.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

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Деталі

За словами глави держави, всі, хто зробить бустерну дозу, отримають додаткові гроші у рамках "єПідтримки" — 500 гривень. Крім того, відсьогодні раніше отриману 1000 гривень за дві дози можна витратити на медикаменти, проте не всім, а людям віком від 60 років. Також із лютого за ці гроші можна сплатити комунальні послуги, але тільки пенсіонерам.

Програма "єПідтримка" вже скоро буде доступна громадянам, яким 14-18 років. Вони матимуть змогу заплатити за ці гроші за освітні послуги.

На що можна витратити "тисячу зеленого"?

Виплату за президентською програмою можна витратити не лише на ліки. Вона спрямована насамперед на те, щоб підтримати постраждалі сфери бізнесу.

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Так, "тисячу Зеленського" можна витратити на:

  • книги;
  • відвідування спортивної зали;
  • квитки на внутрішні рейси;
  • ліки;
  • похід у деякі ресторани та кафе;
  • квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт.

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