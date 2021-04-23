Колють незрозуміло кого – в Києві до 75% щеплених від COVID вакциною Pfizer – "якісь блогери"

В Україні вакцинація обходить стороною людей з пріоритетних груп. Замість людей похилого віку і медпрацівників прищеплюють "лівих", кількість яких в середньому по країні становить 20%, але іноді виявляється значно вищою

В Україні завершується другий місяць вакцинації від коронавірусу. Менше половини вакцин дісталися медикам і людям похилого віку. Хоча спочатку Міністерство охорони здоров'я називало їх пріоритетною групою.

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Тепер ще в МОЗ вирішили робити щеплення і працівникпм підприємств, де більше 50 бажаючих отримати щеплення. Це при тому, що вакцина в дефіциті. Кому і якою вакциною роблять щеплення в Україні, розбиралися "Сьогодні".

На Черкащині майже половина щеплених – це незрозуміло хто

"Що це за категорія – "інші?" Цікавлюся у медпрацівника, разом з яким ми вивчаємо статистику щодо охоплення вакцинацією.

Відповідно до статистики, 500 тис. доз вакцини Covishield/AstroZeneca, яку привезли до України наприкінці лютого, розподілили ось як:

Медики – 39%,

Військовослужбовці – 11%,

Публічні люди – 3,9%

Інші – 20%

" Точно не знаємо, може, якісь блогери, – відповідає співрозмовник. – Завдання медика – зробити щеплення. Кому його роблять, не завжди ми вирішуємо".

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Спочатку вакциною Covishield планувалося робити щеплення медпрацівникам, які працюють з ковідними хворими. Потім до переліку пріоритетних груп МОЗ додав людей старше 80 років. Потім – інших медпрацівників, соцпрацівників, військовослужбовців.

Оскільки в одному флаконі вакцини – 10 доз, і остання доза у флаконі часто залишалася невикористаною, МОЗ рекомендував витрачати її на вакцинацію публічних людей. За ідеєю, вони повинні були переконувати громадян, що вакцинуватися – важливо. І процедура ця безпечна. Як відомо, за даними соцопитувань наприкінці зими, більш як половина громадян України не хотіли робити щеплення проти COVID.

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

У Києві, наприклад, вакцинували 416 публічних людей. А ось на Тернопільщині таких – 2103. Тобто 12% від усіх, які отримали вакцину. Тут явно щось не так.

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З "блогерами", тобто з ще однією загадковою категорією – "інші" – історія ще темніша. У Києві "інших" – 11 691 особа, тобто 28% від усіх вакцинованих. Це надзвичайно багато.

У Черкаській області в категорії "інші" – 7044 особи. Тобто майже половина (44%) від усіх, хто отримав вакцину.

Ось ще одна дивина. Вакцину отримали понад 6000 українців віком 18-20 років. Хоча вони не входять до пріоритетних груп. Для порівняння – відсоток людей старше 80 років – всього 6,9%.

Незважаючи на вказівку міністра, Pfizer колють не тим, кому треба

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Того дня, коли привезли препарат, міністр заборонив вакцинувати залишками вакцини публічних людей. На цю вакцину занадто багато бажаючих. У Pfizer найбільша ефективність, і нею вакцинується вся Європа. Але цієї вакцини у нас зараз всього на 58,5 тис. осіб. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не дозволяє робити щеплення Pfizer всім підряд.

"Заборонив вакцинувати так званими залишковими дозами Pfizer лідерів думок, відомих людей, політиків і всіх інших. Ці вакцини підуть виключно для категорій громадян, передбачених нашим національним планом вакцинації: це жителі та працівники будинків для людей похилого віку, рятувальники, прикордонники, працівники Міністерства внутрішніх справ", – заявив міністр.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Препарат обіцяли насамперед колоти медикам і людям старше 80 років. Але за картиною 19-23 квітня, яку ми проаналізували, ситуація виглядає зовсім інакше. Категорія "інші", до якої не входять медпрацівники і люди старше 80 років, отримувала більше половини щеплень Pfizer. Так, 20 квітня 74,1% щеплених – це "інші".

Минуло лише два дні вакцинації препаратом, але вже видно, що люди старше 80-ти не в пріоритеті.

Наприклад, за 20 квітня 74,1% всіх щеплень зробили не медпрацівникам і не людям старше 80 років. Цю групу людей вказали як "Інші".

А як раз на літніх старше 80 років довелося тільки 6,3% вакцинацій.

Цікаво, що якимось чином Pfizer в перші два дні отримали 118 людина у віці 18-20 років (1,4% від усіх вакцинацій).

Coronavac – чверть доз віддали МВС

З Coronavac теж не все однозначно. Цього препарату трохи в країні і вистачить всього на 100 тис. людина. І при цьому МОЗ передав Центральній поліклініці МВС України – 52 440 доз вакцини.

Хоча, згідно з дорожньою картою вакцинації, правоохоронців повинні почати прищеплювати на третьому етапі вакцинації. Зараз в країні ще не завершився другий.

Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Китайської вакциною насамперед МОЗ обіцяв прищеплювати пацієнтів і персонал будинків престарілих та інтернатів, спортсменів-олімпійців і паралімпійців, вчителів, які будуть працювати спостерігачами на ЗНО.

Але Coronavac хоча б більше потрапляє літнім. 39% всіх уколів цією вакциною зробили людям старше 60 років. З них 14% – старше 80.

На людей у віці 20-39 років довелося 30% вакцинацій Coronavac. Ще 240 людина до 20 років провакцинованими цією вакциною.

У України проблеми з вакциною

Вакцина в Україну приходить хаотично і маленькими партіями. Невеликі партії, які все-таки доходять до України, – розтягуються на максимально можливий строк, поки не прийде наступна вакцина. Так сталося з Covishied.

Сам головний санітарний лікар України Віктор Ляшко визнає, що в країні не почнеться масова вакцинація, поки не буде одночасно 1 млн вакцин . Чи буде найближчим часом в Україні таку кількість вакцин одночасно – сумнівно.

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

МОЗ так і не опублікував графік поставок вакцин. Хоча міністр Степанов заявляє, що підписані договори на поставку 32 млн доз вакцин до кінця року. Не виключено, що велика частина поставок і припаде на другу половину року або кінець року. Переговори з виробниками почалися пізно. Плюс багато в чому поставки і не залежать від МОЗ. За вакцину йде жорстка конкуренція і країни, де виробляють вакцину, блокують вивіз препарату, щоб прищепити в насамперед своє населення. Так зробила Індія, тимчасово заборонивши продаж вакцини, яку закупила Україна. А США заборонили вивозити з країни інгредієнти для виробництва вакцин, щоб забезпечити власне виробництво.

Тому Україна буде отримувати вакцину невеликими партіями і прищеплювати невеликі групи населення як мінімум до другого півріччя. Можливо, щось зміниться, коли більш впливові і багаті країни вакцинують своє населення. Наприклад, ЄС і США хочуть встигнути зробити щеплення дитині більшу частину своїх громадян до осені, перед черговою великою хвилею захворюваності.

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