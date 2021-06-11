Термін придатності спливає: чи встигає Україна використати вакцини проти COVID-19

У квітні в Україну поставили понад 360 тисяч доз вакцини, у якої лишався місяць до завершення терміну придатності. Чи встигли використати препарат вчасно?

В бідні країни постачають вакцини, у яких термін придатності на межі закінчення. У Малаві знищили майже 20 000 доз вакцини AstraZeneca (AZ), а Південному Судані – 59 000 доз.

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Обидві країни отримали вакцини, в яких менш ніж за місяць збігав термін придатності. Через низькі темпи вакцинації країни не встигли використати всі дози.

У Малаві спалили майже 20 тисяч доз вакцин AstraZeneca, які не встигли використати через термін придатності. Фото: Flickr, Twitter

З такою ж проблемою зіштовхнулась Демократична Республіка Конго. Країна заявила, що не може використати більшу частину з 1,7 мільйона доз AZ, які отриманих в рамках Covax для бідних країн. Вони мають термін придатності 24 червня і тому їх відправили в інші країни, включаючи Гану і Мадагаскар.

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Що відомо про термін придатності вакцин в Україні, розбирався "Сьогодні".

Коли збігає термін придатності вакцин проти COVID-19 в Україні?

Термін придатності однієї з партій вакцин закінчився ще 31 травня. Це був препарат AstraZeneca корейського виробника, ввезений у кінці квітня.

Вакцину отримали в кінці квітня і в МОЗ одразу вирішили перевірити спроможність вакцинувати велику кількість людей. Скоріше це зробили, щоб встигнути використати препарати, у яких до закінчення терміну придатності лишався місяць.

Вакцини, виготовлені за різними технологіями, мають різні терміни придатності.

Китайський виробник інактивованої вакцини CoronaVac зазначив аж 24 місяці придатності. Хоча Pfizer, Moderna, AstraZeneca – по шість.

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Чому терміни придатності різних вакцин так відрізняються? Справа у тому, що інактивовані – це класичні вакцини, вони використовуються давно і більш досліджені.

РНК і векторні вакцини почали масово використовуватися лише недавно. Тому виробники були дуже обережними у своїх оцінках і зазначали невеликі терміни. Можливо, коли буде більше даних про стабільність вакцин, ці терміни переглянуть.

Однак дуже важливо звертати увагу на терміни придатності вакцин і ліків. Після закінчення цього терміну деякі інгредієнти можуть виявитися неефективним, що потенційно зробить людей вразливими для хвороби, від якої вони повинні бути захищені, або інгредієнти можуть стати шкідливими.

Чи встигли використати корейську AstraZeneca?

Після того як в країні з’явилася корейська AstraZeneca, в Україні побили всі рекорди з темпів вакцинації. МОЗ відкрив більше пунктів щеплень і за перший тиждень тільки "астрозенекою" вакцинували майже 180 тисяч людей. А до кінця травня використали 838 902 вакцини AZ. Це число враховує і індійський препарат, ввезений в лютому – її термін придатності збігає 23 червня.

На жаль, не можливо відстежити, чи різниця у понад 28 тисяч доз вакцин – зіпсовані або досі розміщені на складах, або ж це індійська вакцина, яка придатна до 26 червня.

Чи продовжують вакцинувати вакциною AstraZeneca?

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У більшості регіонів вакцину AstraZeneca після після 31 травня і до 4 червня не використовували. Але в цей період максимально вакцину використовували у Донецькій області. Ймовірно, це залишки CoviShield.

А вже з 4 червня в Україну поставили ще 309 тисяч доз AstraZeneca, терміни придатності якої закінчаться у вересні.

Чи встигає Україна використати інші вакцини?

В Україну з лютого ввезли 3,7 млн доз вакцин. За цей час використали 1,5 млн.

Але більшість поставок вакцин припали на травень в червень. Це дозволило збільшити теми вакцинації. Останній тиждень в Україні вакцинують трохи більше 41 тисячі людей на добу. При таких темпах вакцини можуть закінчитися за 52 днів, якщо не буде поставок новых.

Цього часу достатньо, щоб використати вакцини, термін придатності яких закінчуються в кінці червня і в кінці серпня.

Нагадаємо, у Києві відкрили онлайн-реєстрацію на щеплення в МВЦ. "Сьогодні" написав інструкцію, як обійти живу чергу.Також дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусної хвороби:

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