"Вали в Африку": нардеп Беленюк ледь не побився у центрі Києва

Народний депутат від "Слуги народу" і олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив, що сьогодні у центрі Києва проти нього влаштували расистську провокацію і намагалися спровокувати на конфлікт.
Про це він написав у Facebook.
"Кілька хвилин тому, невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерск), намагалися спровокувати конфлікт. Викрикуючи образливі речі типу: "Чорна мавпа щось знає про патріотизм?" та "Вали до Африки". Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально", – написав він.
Але Беленюка зачепили ці образи, і він задався питанням, чи може він себе вважати українцем у власній країні.
"Мені цікаво ... Наскільки олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати на своїй Батьківщині і в рідному місті? І чи нормально у європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?" – зазначив депутат-борець.
Беленюк чемпіон і політик
- Жан Беленюк багаторазовий чемпіон світу та Європи, олімпійскій чемпіон, переможець і призер інших міжнародних турнірів. Сам він народився у Києві, мати в нього українка, а батько – з Руанди (Африка).
- На нещодавній Олімпіаді він вперше став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби, минулої Олімпіади він взяв "срібло".
- З 2019 року Беленюк також є народним депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу". Після перемоги на Олімпійський іграх зазначив, що тепер у нього буде більше часу займатися політикою.
Новини "Сьогодні" дізналися, яка нерухомість є у Жана Беленюк. Під Києвом олімпійський чемпіон має заміський будинок з просторою терасою.
А нещодавно кремлівська пропагандистка побачила у гопаку Беленюка "москальську навприсядку". Ольга Скабєєва заявила, що український борець станцював на Олімпіаді не гопак.