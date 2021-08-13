"Вали в Африку": нардеп Беленюк ледь не побився у центрі Києва

Невідомі спробували образити олімпійського чемпіона – конфлікт для них міг закінчитися сумно

Беленюк в шоці від деяких співвітчизників. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" і олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив, що сьогодні у центрі Києва проти нього влаштували расистську провокацію і намагалися спровокувати на конфлікт.

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Про це він написав у Facebook.

"Кілька хвилин тому, невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерск), намагалися спровокувати конфлікт. Викрикуючи образливі речі типу: "Чорна мавпа щось знає про патріотизм?" та "Вали до Африки". Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально", – написав він.

Але Беленюка зачепили ці образи, і він задався питанням, чи може він себе вважати українцем у власній країні.

"Мені цікаво ... Наскільки олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати на своїй Батьківщині і в рідному місті? І чи нормально у європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?" – зазначив депутат-борець.

Беленюк чемпіон і політик

Жан Беленюк багаторазовий чемпіон світу та Європи, олімпійскій чемпіон, переможець і призер інших міжнародних турнірів. Сам він народився у Києві, мати в нього українка, а батько – з Руанди (Африка).

На нещодавній Олімпіаді він вперше став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби, минулої Олімпіади він взяв "срібло".

З 2019 року Беленюк також є народним депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу". Після перемоги на Олімпійський іграх зазначив, що тепер у нього буде більше часу займатися політикою.

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Новини "Сьогодні" дізналися, яка нерухомість є у Жана Беленюк. Під Києвом олімпійський чемпіон має заміський будинок з просторою терасою.

А нещодавно кремлівська пропагандистка побачила у гопаку Беленюка "москальську навприсядку". Ольга Скабєєва заявила, що український борець станцював на Олімпіаді не гопак.