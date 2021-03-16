"Вам втюхують неправду": про що говорила Мендель у першому ефірі свого проекту на ТБ

На телеканалі "Дом" ввечері в понеділок показали пілотний випуск програми "Погляд з Банкової з Юлією Мендель", у якій прес-секретар президента України розповіла про значні перетворення, що проводяться в країні, дала поради, як розпізнати дезінформацію, і відповіла на кілька запитань.

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Ми зібрали основні меседжі першого телеефіру Мендель як ведучої.

Порошенко і вакцина

Почала Юлія Мендель, як не дивно, з колишнього президента України Петра Порошенка, пригадавши його негативні висловлювання про ввезену в Україну МОЗ вакцину від коронавірусу. Вона зазначила, що цю ж вакцину закуповують і передові країни, а також не забула зауважити, що нею прищепився представник "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Дезінформація

Практично пів випуску було присвячено цьому "інструменту маніпулювання думкою людей", для якого в Україні, за словами прес-секретаря президента, використовують "наболілі теми мови, віри, політичних уподобань і змагань в тому, хто більший патріот, а хто менший".

Юлія Мендель провела великий лікнеп, що таке дезінформація, дала кілька порад, як розпізнати фейки, закликавши не довіряти постам у соцмережах і сайтам-одноденкам, а також порадила перевіряти інформацію з телеекранів.

"Намагаючись зачепити ваші почуття, граючи на ваших страхах і хворобливих темах, вам просто втюхують неправду", – зазначила прес-секретар.

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Мендель нагадала, що в Україні з ініціативи президента Володимира Зеленського створили Центр протидії дезінформації, який запрацює вже цього місяця, і розповіла про пропозицію ввести уроки медіаграмотності в школах .

Центри адмінпослуг і "точки тяжіння" на Донбасі

Прес-секретар президента розповіла, як багато часу український уряд присвячує розробці проектів інфраструктури на Донбасі, назвавши серед досягнень міст у Станиці Луганській і "комфортні КПВВ "з Центрами надання адмінпослуг на лінії зіткнення .

У 2021 році, за її словами, почнуть будувати "точки тяжіння" з освітніми класами, доступом до інтернету, кінотеатрами і сільськими клубами.

Також Мендель згадала про нові дороги, побудовані в рамках програми "Велике будівництво" .

Які запитання ставили Мендель

Запитань було небагато – два щодо дезінформації і ще два про проблеми на лінії зіткнення.

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Так, у блоці про дезінформацію у прес-секретаря поцікавилися, чи будуть карати і як "за брехню", а також як перевіряти чи правдива інформація "не виходячи з дому".

Також цікавилися, як потрапити в Центр надання адмінпослуг з окупованої території, якщо не пропускають і як отримати пенсію за хворих батьків.

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