Вандалізм знецінює протест – подробиці і наслідки погрому біля ОП

20 березня прихильники Стерненка влаштували біля Офісу президента мітинг, що перетворився потім в маленький погром. Учасники мітингу палили фаєри, фарбою з балончиків розписали стіни ОП. Били скло. Облили бензином табличку "Президент України" на вході в будівлю і підпалили її.

Реклама

Під кінець влаштували "святковий салют". Здавалося, що б'ють феєрверками прямо по вікнах будівлі, в якій розташовано Офіс президента. 20 березня у Стерненка день народження, саме це пояснює салют. Та й привід для мітингу.

Поліція практично не втручалася. Лише на початку акції спробувала відтіснити мітингувальників, але отримала відсіч.

"Не чуєш? Побачиш!" – все готувалося заздалегідь

Все, що сталося, не є непорозумінням. Слоганом мітингу стало – "Не чуєш? Побачиш!". Організатори акції мали на увазі, що неодноразово зверталися особисто до президента Зеленського з вимогою звільнити Стерненка. Але він їх не чув.

У ТГ-каналах, які модерували проведення акції, наприклад, STERNENKO, публікувалися попередження:

"Досвід попередніх наших акцій підказує, що може трапитися все що завгодно. Тому закликаємо вас бути обережними, – говорилося в одному з них. – Якщо у вас довге волосся, зберіть його у хвостик міцною гумкою, а ще краще – сховайте під шапку або капюшон. Тепло одягайтеся, виберіть зручне взуття. Не забувайте про маски..."

Реклама

В офісі президента в організації акції підозрюють оточення Петра Порошенка. Про це в коментарі кореспонденту "Сьогодні" заявив радник глави ОП Михайло Подоляк:

"Протягом 5 днів було активне промо цієї акції, активно велося на пабліках, які мають відношення до партії "Європейська солідарність", до політичних груп, які мають відношення до цієї партії. Була спроба політичного тиску через таку ось акцію на нас здійснити. І безумовно за цим, як ключового організатора, можна назвати прізвище Петра Олексійовича Порошенка".

Головне, що не пролилася кров – чому поліція не діяла

Найбільше те, що відбувалося, нагадувало штурм Капітолію. З тією різницею, що ніхто в Офіс президента так і не увірвався.

"Святковий салют" на Банковій

Реклама

Поліція фактично не діяла. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив це так: силовий варіант з розгоном мітингу міг би викликати ескалацію протестів. Але поліція зафіксувала всі правопорушення, які допустили деякі активісти. Тепер їх притягнуть до відповідальності.

"Замовники сьогоднішньої провокації на вулиці Банковій мріяли про те, що у відповідь на розбите скло, на розфарбовування стін образливими написами вийдуть сотні поліцейських і почнуть із застосуванням сили затримувати провокаторів, а ті, у відповідь, почнуть кровопролиття, – коментує Геращенко. – Розбите скло, таблички на будівлі Офісу президента будуть замінені на нові. Образливі, матюкливим написи будуть змиті. А персон, які порушили закон, ламали державне майно, за яке, до речі, були заплачені кошти платників податків, притягнуть до відповідальності. Всі вони зафіксовані як поліцейськими камерами, так і камерами ЗМІ. Тому ніхто не уникне відповідальності. Головне, що сьогодні не пролилася кров".

Про що говорить Геращенко, легко зрозуміти за аналогією. У ніч на 30 листопада 2013 року спецназ міліції "Беркут" розігнав мітинг студентів на Майдані на захист євроінтеграції. Беркутівці з невиправданою жорсткістю били учасників акції, серед яких було багато молоді. Уникнути подальших протестів це не допомогло. Навпаки, за розгоном Євромайдану пішла наймасовіша акція, на яку вийшли сотні тисяч людей. Мітингувальники скандували "Київ, вставай!" Вони зайняли цілу низку будівель в центрі Києва, в тому числі мерію. Фактично розгін 30 листопада став початком Революції Гідності.

Беркут розправився з мирним мітингом 30 листопада 2013 року. Тоді почалася Революція Гідності.

Читайте в спеціальному репортажі "Сьогодні" про те, як на ранок після мітингу на Банковій комунальні служби приступили до очищення "образливих, матюкливим написів".

Реклама

Відразу після мітингу було затримано активіста, що бив шибки у Офісі президента. Його доставили в Печерське відділення поліції. Туди ж підтягнулися учасники мітингу – і протистояння відновилося.

Позивний "Змій" – кого затримали за розбите скло в ОП

На відео, зробленому "Сьогодні", добре видно, як людина в капюшоні трощить шибки в дверях Офісу президента. Удари ця людина завдає кулаком.

Людина б'є скло в офісі президента. Відео: Сьогодні

Скло в дверях будинку на Банковій товстелезні. Потрібно бути справжнім бійцем, мати відмінну підготовку, щоб нанести такі удари.

Після того, як розбите друге скло, до невідомого бійця підходить хлопець у сірому капюшоні і відтягує його від дверей. При цьому робить характерний жест рукою, ніби як каже – ти з глузду з'їхав?

Як пізніше з'ясувалося, рука, що била вікна, належить поетові, який пише під псевдонімом Влад Сордо. Його справжнє ім'я – Владислав Гранецький-Стафійчук. Він ветеран АТО, воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Позивний у нього – "Змій".

У 2016 році у Львові Стафійчук презентував свою збірку віршів "Трансгресій(і)я". Назву пояснив так:

"Трансгресія – це поняття філософії, яке означає стрибок над моральними рамками, тобто коли людина переступає свої моральні принципи, змінюється. Якщо почитати цей збірник від початку і до кінця і переглянути цитати та ілюстрації, якими поцятковані вірші, можна зрозуміти, як змінюється особистість під впливом таких чинників, як революція і війна, що при цьому відбувається з людиною".

У 2019 році Влад Сордо видав збірку оповідань про війну на Донбасі – "Безодня". Про неї головний редактор журналу "Український тиждень" Дмитро Крапивенко написав так:

"Це книжка за гранню, тому що вона – не фронтовий щоденник, не гірка окопна правда, вона некст левел, коли мертві заступають в наряд, розвідники обертаються вовками, а кіборги по духу стають кіборгами по суті. Війна – не змінена, а інша реальність, тому дивуватися чомусь тут марна справа".

Стафійчук ніякий не провокатор поліції і бути таким не може. Інша справа, чи був у нього злий умисел. Або людина просто піддався загальному настрою.

Протистояння активістів з поліцією біля Печерського відділення, куди доставили людину, затриману за вандалізм на Банковій

ACAB, 1.3.1.2 – що означають написи на стінах ОП

Крім традиційних слоганів – "Аваков чорт" І "волю Стерненку", на стінах Офісу президента активісти кілька разів намалювали латинську абревіатуру ACAB і цифри 1.3.1.2 .

Кажуть, що це символіка неонацистів. Неправда!

ACAB – all cops are bastards – усі копи виродки. Друге значення – always carry a bible, завжди носи з собою Біблію. Слоган широко використовується серед футбольних хуліганів повсюдно в Європі і США. Він також популярний серед скінхедів усіх сортів.

А скінхеди, як відомо, можуть бути як неонацистами, так і їхніми прямими противниками – "лівими", антифашистами. Також у різні роки цей слоган використовувався 15 березня – в Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю.

1.3.1.2 – це те ж саме. Цифри відповідають порядку букв у латинському алфавіті (1 = A, 3 = C, 2 = B). Ще абревіатуру ACAB часто зображують як чотири карти – два тузи, двійка і трійка.

Будівля ОП вранці 21 березня. Фото: Сьогодні

Чи звільнять тепер Стерненка – політичні наслідки мітингу

Ймовірно, ефект від акції вийде прямо протилежним тому, який замислювався її організаторами. Не сталося силового розгону, поліція взагалі практично не втручалася. Поодинокі затримання не викличуть масового обурення. А значить, качати ситуацію тепер буде складніше, ніж до мітингу.

В очах громадськості зараз все виглядає саме як штурм Капітолію. Група хуліганів або не цілком адекватних людей влаштувала погром на Банковій, палила фаєри, била скло. Це показали на весь світ.

А влада терпляче зносила, поки неадеквати випустять пару. Просто щоб нікому життя не ускладнювати. Політик Геннадій Корбан з цього приводу іронізує:

"На місці Зеленського я б залишив як є. Чудовий вхід і старт для національного музею сучасного українського мистецтва".



Це особливо некрасиво, тому що серед учасників акції насправді було багато патріотів і просто небайдужих людей. І навряд чи ті, хто прийшов на мітинг, очікували, що Офіс президента заллють фарбою з балончиків, а мітинг перетвориться на балаган. Одеський художник Олександр Ройтбурд з цього приводу пише так:

"Я за свободу Стерненка. Я проти згиджених стін Офісу президента. Вандалізм знецінює протест".

Мабуть, дійшло і до організаторів мітингу. Один з постів, опублікованих в ТГ пізно ввечері 20 березня, звучить як спроба виправдання:

"Друзі, відкриваємо таємницю! Замовник акції – Арсен Аваков. І коли Авакова приберуть з посади міністра МВС, відпустять політв'язнів, тоді припиняться акції протесту і почнеться діалог. Все просто. Подякуйте Авакову, Венедіктовій та іншим чортам за цей чудовий рух під ОП", – написав ТГ-канал "Самозахист".

Позиція влади офіційно ще не висловлена. Але очевидно, що учасники мітингу цього разу перейшли червону лінію, яка відокремлює мітинги від заворушень. А про червоні лінії – як про право на свободу дій в рамках досягнутих домовленостей – в команді президента кажуть дуже часто.

Наприклад, ці лінії давно окреслені в контексті переговорів на Донбасі. Або ж, на думку самого Зеленського, Конституційний Суд перейшов червону лінію, піддавши ревізії законодавство з боротьби з корупцією. 2 листопада 2020 на ефірі "Свободи слова на ICTV" Зеленський сказав стосовно дій КС:

"Є червоні лінії для українського суспільства. Якщо ми не хочемо повернутися через ваші рішення назад на 10 років у минуле, є червоні лінії..."

Очевидно, що пікети біля дачі Зеленського, як і попередні мітинги прихильників Стерненка, були в межах допустимого, тому і реакції немає. А як тепер?

Останнім часом Зеленський показав, що може дуже жорстко діяти проти тих, хто порушує домовленості. Якими будуть тепер його дії? Чи є надія, що влада вирішить тиснути на суди заради звільнення Стерненка. Виходить, акція 20 березня принесла швидше зворотний результат. Вона ніяк не допомогла Стерненкові. Вона тільки посилила його проблеми.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама