Варіант "Дельта+": що про нього відомо і чим відрізняється від "Дельта"

Нові мутації варіанту "Дельта" виявили в Британії. Є побоювання, що вакцини можуть не працювати проти нього

У світі поширюється новий варіант коронавірусу "Дельта плюс". Колаж: "Сьогодні"

Нова і трохи змінена версія варіанту коронавірусу "Дельта" поширюється в ряді країн, включаючи Велику Британію, США та Індії.

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Цей штам, який викликав значну увагу світової преси, називається B.1.617.2.1 або AY.1 – коротко "Дельта+" – є версією варіанту "Дельта", вперше виявленого в Індії.

Що відомо про "Дельта+"?

Варіант "Дельта+" – це сублінія дельта-варіанту, вперше виявленого в Індії, і вона набула мутацію шипового білка, K417N, яка також виявлена в бета-варіанті, вперше ідентифікованому в Південній Африці.

Інформацію про мутант "Дельта+" вперше опублікували в бюлетені громадської охорони здоров'я Англії ще 11 червня.

Є побоювання, що мутація в поєднанні з іншими особливостями варіанту "Дельта" може зробити його більш зданим передаватися і стійким до вакцин.

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/ Фото: Reuters

Нагадаємо, що варіант "Дельта" внесений до списку штамів ВООЗ, що викликає занепокоєння. Поки його субваріантів не на стільки поширився, щоб говорити про його небезпеку.

Поки відомо приблизно про 200 випадків, виявлених в 11 країнах. "Дельта"-варіант бути більш переданим, ніж інші штами, такі, як варіанти Alpha або Delta, але ще занадто рано говорити напевно, які його ефекти.

Чим "Дельта+" відрізняється від "Дельта"?

У "Дельта+" є додаткова мутація під назвою K417N, яка відрізняє його від звичайного варіанту Delta. Ця мутація впливає на спайковий білок, частина вірусу, за допомогою якої він проникає в клітини організму.

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На даному етапі особливих приводів для занепокоєння немає, заявив Science Media Centre Франсуа Балу, професор комп'ютерної системної біології і директор Інституту генетики UCL.

Варіант "Дельта+", який також позначається як AY.1, являє собою штам "Дельта" (B.1.617.2), що несе мутацію K417N в шиповидному білку. Вперше спостерігався 5 квітня 2021 року в Індії. Він був виявлений в декількох країнах, але залишався вкрай низьким, за винятком Непалу, де він був оцінений в ~ 4% (але на основі крихітної вибірки 3/70). "Дельта+" представляє 0,00002% всіх дельта-варіантів, секвенованих на сьогоднішній день. Немає жодних свідчень того, що в даний час цей штам поширюється в будь-якій країні", – розповів Франсуа Балу.

Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH

З огляду на невелику кількість зареєстрованих випадків, нічого не відомо про передачу, ухилення від імунітету або летальність "Дельта+".

Однак мутація K417N не нова – вона незалежно виникла в декількох вірусних лініях і дозволяє робити припущення, як буде вести себе вірус. Так, K417N присутній в бета-варіанті (Південноафриканському). Мутація може сприяти вислизання імунної системи.

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У Всесвітній організації охорони здоров'я по Covid-19 заявляють, що організація "вивчає ці конкретні мутації і те, що вони означають з огляду на передачі, серйозність, і, що дуже важливо, що вони означають з огляду на медичні контрзаходи".

Тим часом, звичайний варіант "Дельта", також відомий як штам B.1.617.2, швидко поширився. Про це повідомляють в десятках країн, і за даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), він передається на 40-60% більше, ніж варіант "Альфа", вперше виявлений в Англії.

Чому не можна виключати, що з'явиться стійкий до вакцини вірус?

Всього секвенований близько 160 тисяч варіантів коронавірусу. Однак більша частина з них не представляє небезпеки і лише чотири ВООЗ класифікував, як варіанти "викликають занепокоєння".

Не виключено, що можуть з'являтися варіанти SARS-CoV-2, які будуть із повною стійкістю до антитіл, які дають нинішні вакцини проти COVID-19, прогнозують в FDA. В такому випадку вакцини потрібно буде змінювати.

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Фактично, мутації відбуваються в кожній людині, який є носієм вірусу. Якщо людина хворіє 20 або 30 днів, то за цей період у вірусі відбудуться три-чотири мутації. Але вони швидко зникають. Мільйони людей хворіють і відбуваються мільйони мутацій, а коли людина одужує, то вірус зникає з тією людиною, зазначає Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії ім. Палладіна НАНУ.

"Але якщо людина хворіє довго, то у неї накопичуються мутації. Деякі з них стають стабільними, деякі поширюються швидше ніж інші, тоді виникають варіанти мутацій. Ми вже знаємо британський, бразильський, південноафриканський, тепер уже є середньоафриканський, є каліфорнійський, нью-йоркський та інші".

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