Вашингтон дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що війна Російської Федерації проти України, напевно, не скоро закінчиться, тому треба продовжувати тиснути на міжнародного злочинця Володимира Путіна.
Заява
"На жаль, трагічно, жахливо, це можливо не скоро закінчиться. І тому ці зусилля, які ми докладаємо разом, маємо підтримувати. Ми маємо спиратися на них. Ми повинні переходити до суті справи", – заявив Блінкен.
У Білому домі вважають, що рано ще зупиняти свої зусилля, спрямовані проти дій Путіна.
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"Ми повинні підтримувати це доти, доки він не зупиниться, доки не закінчиться війна, – російські сили підуть, а український народ відновить свою незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Ми налаштовані робити це", – наголосив Блінкен.
Ситуація
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