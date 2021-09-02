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Василь Хмельницький став Амбассадором ГД ООН в Україні

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
2 вересня, 15:10
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Василь Хмельницький буде займатися блоком соціальної сфери
Василь Хмельницький підписав Меморандум про співпрацю з ГД ООН.(На фото зліва - Василь Хмельницький, праворуч Тетяна Сахарук). Колаж: "Сьогодні"
Василь Хмельницький підписав Меморандум про співпрацю з ГД ООН.(На фото зліва - Василь Хмельницький, праворуч Тетяна Сахарук). Колаж: "Сьогодні" / Фото: UFuture

1 вересня український підприємець, засновник холдингової компанії UFuture і фонду K.FUND Василь Хмельницький підписав Меморандум про співпрацю з Мережею Глобального договору ООН в Україні. Він став Амбасадором соціального напряму діяльності цієї організації.

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Про це повідомляє UFuture.

"Впровадження та підтримка глобальних ініціатив сталого розвитку на локальному рівні, в Україні, розвиватиме суспільство та допомагатиме кожному з нас ставати більш успішним та відповідальним. Як засновник K.FUND, я багато років інвестую в розвиток освіти, підтримку малого бізнесу, в інноваційні екосистеми для талантів в Україні. Сьогодні всі мають об'єднати зусилля задля того, аби досягати цілей сталого розвитку", – зазначив Василь Хмельницький

З боку Глобального договору ООН свій підпис під Меморандумом поставила генеральна директорка Тетяна Сахарук.

"Василь Хмельницький є не лише успішним підприємцем, а й лідером думок та ідейним натхненником у сфері інновацій для тисяч українців. Аналог Кремнієвої долини, яку Хмельницький створює у Києві, свідчить про його зацікавленість у соціальному розвитку нашої країни. Тож я переконана, що ця співпраця стане взаємовигідним партнерством над нашими майбутніми проєктами", – сказала Тетяна.

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Важливими пунктами у діяльності Василя Хмельницького стануть:

  • планування розвитку напряму Глобального договору ООН в Україні, що стосується соціальної сфери;
  • експертна та інформаційна підтримка соціальних програм Глобального договору ООН в Україні;
  • підтримка проведення щорічної міжнародної кампанії "Партнерство заради сталого розвитку", у рамках якої вручається премія за найкращі проєкти в категорії "Суспільство" та ін.
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Нагадаємо глава UFture розповів, що акциз на зелену енергію однозначно погіршить інвестиційну привабливість України.

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