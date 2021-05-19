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Надважливий сигнал. Лідер Партії Зелених Німеччини приїде на український Донбас

19 травня, 07:45

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Один з лідерів Зелених цієї осені може очолити Бундестаг – вони затяті критики будівництва "Північного потоку-2"

Наступного тижня Україну відвідає співголова німецької Партії Зелених Роберт Габек. Про це повідомляє посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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"Роберт Габек прийняв запрошення здійснити візит в Україну на наступному тижні. Попереду – зустрічі з керівництвом української держави і поїздка на схід до лінії розмежування. Це – надважливий сигнал солідарності з українцями. Danke", – пише посол в Twitter.

Чому це важливо?

Партія Зелених займає, за даними опитувань, друге місце після правлячої консервативної ХДС/ХСС і побореться за посаду канцлера на виборах 26 вересня цього року.

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Зелені – затяті противники будівництва "Північного потоку-2", також вони жорстко критикують дії Росії в Україні.

"Цей газопровід протидіє геостратегічним інтересам європейців, він чітко спрямований проти України, суперечить європейським цілям щодо захисту клімату і всім санкціям ЄС проти Росії, і тому це абсолютно фатальний проєкт", - заявляла співголова партії Анналена Бербок, яку висунули від політсили на посаду канцлера.

Роберт Габек і Анналена Бербок очолюють партію від 2018 року. Зелені ще не висували кандидатур на керівництво Бундестагом жодного разу за 40-річну історію партії.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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