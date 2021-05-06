Удвічі більше, ніж учора: в Україні різко зросла захворюваність на COVID-19

Найбільше заражених виявили в Києві та у східних областях України. За весь час пандемії захворіло майже 3 млн людей

В Україні за минулу добу, 5 травня, виявили 6038 нових хворих на COVID-19. Це у 2,3 раза, або на 3462 випадки більше, ніж попередньої доби. Вилікуватися за останні 24 години вдалося 14 351 пацієнтові з коронавірусом. Померли 374 українці (вчора – 161).

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зареєстрована в м. Києві (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

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За весь час епідемії коронавірусу в Україні нарахували 2 млн 97,02 тис. хворих, 1,7 млн тих, що одужали, та 45 451 летальний випадок.

Нагадаємо, Україна може опинитися на першому місці за смертями від COVID-19 у Європі. Країні ще далеко до рівня, з якого почалася друга хвиля, і є ризик, що повторний сплеск може статися в кінці травня.

З темпами вакцинації в країні теж не все райдужно. Президент вимагає від уряду, щоб до Дня Незалежності більшість українців вже мали щеплення від коронавірусу. Але для цього темпи вакцинації потрібно значно прискорити.

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