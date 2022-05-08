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Вічна пам'ять полеглим у боротьбі проти людожерських режимів гітлера-путіна – Арсеній Яценюк у День пам‘яті жертв Другої світової

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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8 травня, 12:44
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День пам'яті та примирення – пам'ятний день в Україні, який відзначається 8 травня, у річницю капітуляції нацистської Німеччини
Арсеній Яценюк згадав загиблих під час Другої світової війни. Фото: колаж "Сьогодні"
Арсеній Яценюк згадав загиблих під час Другої світової війни. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні, а також жертв війниРосії проти України.

"Перший травень за останні майже вісімдесят років, коли під ворожими бомбами гинуть цілі українські міста, мільйони наших людей змушені покинути рідні домівки. Перший травень, коли минуле Другої світової війни і війни нинішньої звучать для українців однаково – розривами снарядів, ревінням танків, геббельсівщиною-скабеєвщиною, гулом сирен, криком і болем від ран і втрат", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН 8 травня визначено Днем пам'яті всіх жертв Другої світової війни.

"Ми пам’ятаємо... Схиляємо голови перед героїзмом українців, які ціною власного життя зупиняли нацизм XX століття, як і перед героїзмом українців, які зупиняють рашистську путінську чуму століття XXI. Вічна слава українським героям. Вічна пам'ять полеглим на полях боїв у боротьбі проти людожерських режимів гітлера-путіна. "Перемогли нацистів – переможемо і рашистів", – підсумував Яценюк.

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