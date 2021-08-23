"Велено не пускати". Порошенко не запросили на парад на честь Дня Незалежності

Завтра вся Україна і її лідери відзначатимуть 30-річчя незалежності країни

Завтра пройде парад в столиці. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні будуть масштабно відзначати 24 серпня. Однак, п'ятому Президенту України Петру Порошенко на 30-ту річницю Незалежності України запрошення не прийшло.

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Про це повідомляє радник Порошенко Юрій Бірюков в Facebook.

"Ірина Геращенко сьогодні розповіла про те, що запрошення на офіційні заходи дали тільки їй і Артуру Герасимову. П'ятому Президенту України на 30-ту річницю Незалежності запрошення велено було не давати", – написав він.

За його словами, на параді українці побачать техніку і армію в формі, яку купували при Порошенко.

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"Можу здогадатися, спираючись на весь попередній досвід. Петро Олексійович не образився. Образа – це щось таке, чим можна удостоїти рівного собі. А тут ... Ідеш ти по вулиці, і раптом вступаєш в бруд. Що, будеш в калюжу ображатися? прикро, але підошву витер і пішов далі, викинувши з голови", – написала в соцмережах волонтер Тамара Горіха Зерня.

Як святкуватимуть в Києві?

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

учасників бойових дій на Донбасі;

ветеранів;

добровольців;

медиків;

волонтерів.

Раніше ми повідомляли, що військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя Незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.

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Крім того, до військового параду підлатали асфальт на Хрещатику.