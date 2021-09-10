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СЬОГОДНІ Новини України

Венедиктова домовилася в Страсбурзі про подальшу підтримку реформ прокуратури

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
10 вересня, 20:50
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Результатом візиту в ЄС генерального прокурора України стане спільна робота з реформування органу нагляду
Генпрокурор подякувала Раді Європи за допомогу в трансформаціях нашої прокуратури / Колаж "Сегодня"
Генпрокурор подякувала Раді Європи за допомогу в трансформаціях нашої прокуратури / Колаж "Сегодня"

Рада Європи продовжить підтримувати українську прокуратуру в її реформуванні. Таке запевнення зробила Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич під час зустрічі з Генеральним прокурором України Іриною Венедиктовою в Страсбурзі, де вона знаходиться в рамках робочого візиту.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора .

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Міжнародна практика

Генпрокурор подякувала Раді Європи за допомогу у трансформаціях інституції та запровадженні кращих міжнародних практик. Зокрема, за сприяння в розробці першої в історії Стратегії розвитку прокуратури, участь у напрацюванні Концепції розвитку кримінальної юстиції та органів правопорядку і експертній підтримці ряду законодавчих ініціатив. Наразі важливим етапом у розвитку прокуратури є збереження та захист результатів нещодавно проведеної реформи..

Офісом Генерального прокурора спільно з міжнародними партнерами, зокрема за підтримки Ради Європи, розроблено проєкт нового Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів та інші важливі документи, а також проводиться робота над удосконаленням дисциплінарної процедури. Це репутаційний дороговказ для прокурорів. Суспільство хоче бачити прокуратуру чесною, незалежною та ефективною. Українська прокуратура відкрита до співпраці та перейняття досвіду. Інституція європейського зразка – амбітна ціль, до якої ми вже впевнено крокуємо ", – поділилася Генеральний прокурор.

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Сторони обговорили тему активізації боротьби із корупцією, а Ірина Венедіктова розповіла також про інші важливі напрямки розвитку та роботи органів прокуратури України. Зокрема, про розширення практики спеціалізації прокурорів на пріоритетних сферах: розслідуванні воєнних злочинів, протидії кіберзлочинам, захисті довкілля, боротьбі із домашнім насильством. В цьому контексті Генпрокурор також наголосила на відданості прокуратури питанню необхідності ратифікації Стамбульської конвенції.

Нові структури і діджіталізація

  • У серпні стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедиктова провела перше засідання Міжнародної ради експертів з питань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, створеного при Офісі генпрокурора .
  • У травні стало відомо, що в Україні хочуть ввести електронне кримінальне провадження. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова розповіла, що мова йде про автоматизацію і оптимізацію досудового розслідування.
  • Раніше представник президента в Конституційному суді, нардеп з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський розповідав про головну перевагу "суду в смартфоні" .

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