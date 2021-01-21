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Венедіктова назвала можливу причину смертельної пожежі у Харкові

21 січня, 17:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Стало відомо про збільшення кількості постраждалих внаслідок пожежі

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові, в якій загинули 15 осіб, могла статися через необережне поводження з електронагрівальними приладами.

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Про це повідомила у Facebook Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Вона уточнила, що трагедія сталася у приватному пансіонаті для літніх людей "Золотий час" в Холодногірському районі Харкова на вулиці Нижня Гиївська. На цей момент пожежа локалізована. На місці події перебуває керівник Харківської обласної прокуратури.

За її словами, кількість загиблих залишається незмінною – 15 осіб, а ось кількість постраждалих зросла до 11-ти (раніше повідомлялося про п'ятьох).

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"Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами. Харківською обласною прокуратурою розпочате кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей ч.2 ст. 270 КК України", – написала Венедіктова.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", загалом у будинку знаходилися 33 людини. Президент Володимир Зеленський оперативно відреагував – він уже дав доручення Кабміну та голові МВС Арсену Авакову.

Водночас Кабмін збирається на позачергове засіданнячерез цю трагедію.

Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові

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Харків пожежа Офіс генпрокурора Ірина Венедиктова

Джерело: Сьогодні

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