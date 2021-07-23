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Венедіктова підписала підозру заступник голови Харківської облради: що він накоїв

23 липня 2021 16:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Високопоставлений чиновник попався на великому хабарі – підозру приготували і його спільникові адвокату

Венедіктов взялася за харківського топ-чиновника. Колаж "Сьогодні"

Венедіктов взялася за харківського топ-чиновника. Колаж "Сьогодні"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру затриманому на хабарі заступнику голови Харківської обласної ради.

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Про це вона повідомила в Facebook.

"Інформую суспільство про те, що мною були підписані повідомлення про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та адвокату", – написала вона.

За її словами, кримінальне провадження зареєстровано на самому початку 2021 року. Слідчі встановили, що фігуранти цієї справи фактично вимагали грошові кошти за свою "допомогу" у питанні працевлаштування чиновника, а згодом зазначені ними суми (1,05 млн грн) були фактично їм передані.

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Фото: колаж "Сьогодні"

"Хочу подякувати нашим партнерам із НАБУ і колегам із САП за гарно сплановану і прекрасно проведену операцію. Не можу приховати жалю, оскільки мова про моє рідне місто і про мою рідну область, але це нічого не міняє і не змінить. Політична приналежність фігурантів їм також не допоможе, а скоріше навпаки – увага до представників команди влади в подібних випадках має значення", – написала Венедіктова.

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Як повідом новини "Сьогодні", напередодні під Запоріжжям прокурор попався на великому хабарі. Він вимагав у приватного підприємця, який займався будівництвом житла, 25 тисяч доларів.

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