Венедіктова приїхала на Донбас "дати бій" домашньому насильству

Вона взяла участь у відкритті Консультативного центру у Костянтинівці, де допомагатимуть домашнім тиранам

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова продовжує війну з домашнім насильством. Сьогодні вона приїхала на Донбас, де заслухає звіт керівників обласних прокуратур щодо протидії таким злочинам в умовах воєнного конфлікту.

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Про це повідомляє пресслужба ОГП.

Вона взяла участь у відкритті Консультативного центру у Костянтинівці з впровадження корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство в сім'ї.

Генпрокурор зазначила, що цього року протидію домашньому насильству визначено пріоритетом роботи органів прокуратури. Примітно, що допомагатимуть правоохоронці не тільки жертвам насильства, а й домашнім тиранам.

Центр реабілітації для домашніх тиранів. Фото: ОГП

"Особи, які вчиняють домашнє насильство, не завжди усвідомлюють власну протиправну поведінку та не можуть реально оцінити негативні наслідки для своєї родини. І тут важливо допомогти кривдникам зрозуміти суспільну небезпечність їхніх діянь та сформувати у них нову неагресивну психологічну модель поведінки у приватних стосунках. Тож відкриття сьогодні Консультативного центру з впровадження відповідних програм для таких осіб – є важливим кроком для викорінення цього ганебного явища та налагодження позитивного психологічного клімату в сім’ях", – сказала Венедіктова.

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Завданням центру буде, зокрема, протидія повторному домашньому насильству. Для Донецької області це перший заклад такого формату і напрямку. У регіоні підготували 53 фахівці-психологи, які можуть надавати послуги з проведення корекційних програм для виправлення насильницької поведінки кривдників.

Як допомагатимуть тим, хто здійснює насильство проти близьких

Генпрокурор додала, що планується введення спеціалізації прокурорів зі здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях цієї категорії і вже розробляються стандарти роботи з орієнтацією на найкращі міжнародні практики.

Нагадаємо, ще 2017 року Рада ввела кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Тоді депутати встановили, що "тиранам" загрожує від 150 годин громадських робіт до двох років в'язниці за насильство в сім'ї.

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