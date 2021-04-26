Венедіктова провела онлайн зустріч з представниками Мін’юсту США

Прокурори в Україні та Штатах стикаються зі схожими викликами у сфері корупції та екології

Генпрокурор Ірина Венедіктова онлайн обговорила з представниками Міністерства юстиції СIА питання реформування органів прокуратури, тренінгів для прокурорів та співпрацю між інституціями в сфері міжнародно-правового співробітництва.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Венедіктова подякувала колегам за підтримку змін в українській прокуратурі та розповіла про подальші кроки розвитку системи.

"Вперше в історії очищення через атестацію пройшли всі рівні прокуратури. Тепер на часі в нас удосконалення процесів – ми розробляємо стандарти роботи та оцінювання, гайдлайни з етики для прокурорів. Маємо також відновити сильне і незалежне прокурорське самоврядування та дисциплінарні органи", – наголосила генпрокурор.

Реклама / Фото: gp.gov.ua

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Вона також зазначила, що у прокуратурі майже 30% вакантних посад і після добору нових прокурорів необхідно буде підготувати до роботи. Також прокуратура взяла курс на постійне підвищення кваліфікації працівників та запровадження їх спеціалізації.

"Ми поставили перед собою завдання підготувати прокурорів для ґрунтовної роботи з окремими категоріями злочинів. Ми зараз плануємо запровадити спеціалізацію на протидії кіберзлочинності, боротьбі із наркотрафіком, а також із домашнім насиллям. Вже розпочався такий курс для прокурорів щодо правопорушень в сфері екології. Нам дуже приємно, що колеги з Міністерства юстиції США також готові надавати нам тренінгову допомогу в різних сферах, зокрема, щодо протидії корупції", – додала генпрокурор.

Представники американського Міністерства юстиції зазначили, що прокурори в США зустрічаються з аналогічними викликами і в антикорупційній сфері, і в екологічній. Тож запропонували постійний обмін досвідом між підрозділами та регулярні навчання для прокурорів.

Крім цього, колеги із США відзначили продуктивну співпрацю з Офісом генпрокурора в сфері міжнародної правової допомоги та екстрадиції. Вона значно покращилась за минулий рік і результатом цього стала видача ряду підозрюваних, зокрема, і в терористичних злочинах та масштабному шахрайстві. Також сторони обговорили аспекти удосконалення взаємодії щодо повернення активів.

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Нагадаємо, раніше Венедіктова заявила, що за місяць прокуратура подала екологічних позовів на 1,3 млрд грн і відкрила 135 кримінальних проваджень.

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