Венедіктова створює цифрову прокуратуру: як це буде працювати

Для прокурорів та інших учасників досудових розслідувань хочуть спростити роботу

/ Фото: gp.gov.ua

В Україні хочуть ввести електронне кримінальне провадження. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що мова йде про автоматизацію і оптимізації досудового розслідування. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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За її словами, це дозволить прискорити процес проходження процесуальних документів, передачі справ, дані будуть доступні онлайн для слідчих, дізнавачів, прокурорів, слідчих суддів і суду. Крім того, система спростить процедуру доступу до матеріалів стороні захисту.

Зараз вже в першому читанні прийнято президентський законопроєкт про "суд у смартфоні", яким пропонується ввести електронний документообіг в кримінальному процесі. А паралельно йде робота над масштабним проектом цифрової прокуратури.

Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР)

За весь час існування ЄРДР зареєстровано майже 9 млн кримінальних правопорушень. Щодня в системі реєструється понад 3 тис. злочинів і проступків, фіксується інформація про більш ніж 35 тис. процесуальних дій і рішень.

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У ЄРДР був створений новий модуль – "Робочий кабінет процесуального керівника". Він допомагає прокурору здійснювати контроль за дотриманням термінів розслідування, а також за дотриманням законів при прийнятті рішень про призупинення, припинення провадження, зміна підслідності. Навантаження на прокурора, наприклад, в столичній прокуратурі, до 1000 кримінальних проваджень. Цей інструмент дозволяє тримати ключові процеси в них, як на долоні.

Зараз планується розробка єдиної в державі звітності про корупцію, пов'язаної з легалізацією майна, отриманого злочинним шляхом.

Готується до запуску інтерактивна карта злочинності в Україні, яка буде доступна для громадян.

Система електронного документообігу (СЕД)

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У базі даних органів прокуратури налічується близько 7 млн документів. Нещодавно був введений функціонал обміну електронними документами між прокуратурами за допомогою СЕД.

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Також прокуратура має намір відмовитися від використання паперових документів в рамках чинного законодавства.

Кібербезпека

Для протидії атакам хакерів прокуратура використовує сучасне програмне забезпечення в області інформаційної безпеки. Завдяки фахівцям Офісу генпрокурора була виявлена і успішно знешкоджена атака хакерського угруповання Sandworm, яке пов'язують з урядом Росії.

Також в органах прокуратури України розпочато процес створення єдиної системи виявлення та протидії мережевим атакам нового покоління. Протягом 2021 елементами такої системи будуть забезпечені всі обласні прокуратури.

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Нагадаємо, раніше представник президента у Конституційному Суді, нардеп від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський розповідав про головну перевагу "суду у смартфоні".