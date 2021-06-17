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Венедіктова зустрілась з екологами та представниками громадських організацій

17 червня 2021 18:27

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

В Україні створили Спеціалізовану екологічну прокуратуру – всі працівники пройшли фахове навчання

Венедіктова зустрілася з представниками громадських організацій у сфері екології/Фото: пресслужба ОГП

Венедіктова зустрілася з представниками громадських організацій у сфері екології/Фото: пресслужба ОГП

У четвер, 17 червня, генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела секторальну зустріч із представниками громадських організацій у сфері захисту довкілля.

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Про це повідомляє прес-служба ОГП.

"Проблеми екології – один з найбільших викликів для України нарівні з війною та корупцією. Ситуація катастрофічна, ми не маємо на кого перекладати цю відповідальність, необхідно діяти негайно заради майбутнього наших дітей. Саме тому ми створили та розвиваємо Спеціалізовану екологічну прокуратуру, яка в рамках повноважень опікується протидією злочинам проти довкілля", – наголосила Генеральний прокурор.

В свою чергу, представник Генерального Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Тігран Карапетян схвально оцінив пріоритезацію цього напряму. Зпа його словами, цей напрям важливий не лише для України, а і для Європи.

Фото: пресслужба ОГП
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Фото: пресслужба ОГП

"Ми дуже зважено підійшли до створення цієї прокуратури – процес підготовки тривав рік. Це показник того, що ми хочемо працювати щиро, чесно та, що найважливіше, системно", - сказала Венедіктова.

Фото: пресслужба ОГП

Фото: пресслужба ОГП

За її словами, перед початком роботи усі співробітники спеціалізованої прокуратури пройшли фахове навчання і надалі готові постійно підвищувати рівень своєї кваліфікації.

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Фото: пресслужба ОГП

Фото: пресслужба ОГП

"Захист екології – пріоритет не лише Офісу Генерального прокурора, але й держави. Я і як член РНБО, і як Генеральний прокурор готова робити все, що від мене залежить. А громадянське суспільство – наш основний запобіжник і мотиватор", - резюмувала Ірина Венедіктова.

Фото: прес-служба ОГП

Фото: прес-служба ОГП

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Зазначимо, що участь заході також взяли заступник Генерального прокурора Максим Якубовський, керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури Олексій Мельник, представники Ради Європи та Європейського суду з прав людини та екоактивісти.

Фото: пресслужба ОГП

Фото: пресслужба ОГП

Раніше ми повідомляли, що в жодній країні ЄС екоінспекція не має таких необмежених повноважень,які пропонують надати їй в Україні.

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