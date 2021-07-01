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Венедіктовій в Естонії показали діджіталізацію кримінальних справ: так буде і в Україні

1 липня 2021 15:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Україні тільки збираються впроваджувати електронне кримінальне провадження, а в Естонії воно вже давно працює

Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova.31

Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova.31

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова знаходиться сьогодні з візитом в Естонії. Там вона зустрілась з міністром підприємництва та інформаційних технологій цієї країни Андресом Суттом, з яким обговорила цифровізацію прокуратури.

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Про це повідомляє ОГП.

Вона зазначила, що досвід Естонії у діджіталізаціі допоможе активізувати розвиток інформаційних технологій всередині прокуратури.

Крім цього державний прокурор Руно Кіріс та радник генпрокурора Естонії Каті Ті представили делегації української прокуратури процес діджітацізаціі кримінальних проваджень в країні.

Венедіктовій показують цифровизацию кримінальних проваджень. Фото: ОГП

"Офіс генпрокурора зараз також працює над розробкою і впровадженням електронного кримінального провадження, тому нам цікаво вивчити всі деталі та практику колег, щоби e-case був ефективним та надійним інструментом", – сказала Венедиктова.

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Венедіктова в Естонії: Фото: ОГП
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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні хочуть влаштувати реальну конфіскацію корупційних активів. Венедіктова на зустрічі з керівниками інших правоохоронних органів обговорила питання інституту визнання необгрунтованих активів і їх стягнення у дохід держави.

А нещодавно Венедіктова побувала на Донбасі, де взялася за боротьбу з домашнім насильством. Але особливістю стало те, що там навіть відкрили центр допомоги домашнім тиранам.

Дивіться відео, як Венедіктова зібралася створити цифрову прокуратуру:

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