Верещук: Я могла б очолити Міноборони, якщо головнокомандувач призначить. Кабмін чекає велика чистка

Зміни в уряді – хто з топчиновників може позбутися своїх крісел і хто їх замінить

Ірина Верещук та Андрій Таран. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні триває низка відставок міністрів і топменеджерів державних організацій. Сьогодні Кабмін звільнив трьох ключових заступників міністра оборони Андрія Тарана. Ходять чутки, що після 15 вересня піде з посади і він сам. Сайт "Сьогодні" з'ясував, хто ще з держслужбовців може відправитися у відставку найближчим часом і в чому вони завинили.

Захиталися крісла

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Як повідомляє низка ЗМІ, незабаром свої посадові крісла можуть покинути міністр оборони Андрій Таран, голова Нацбанку Кирило Шевченко, а також міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський та міністр культури Олександр Ткаченко. Чим же не догодили чиновники?

Андрій Таран

Міністра оборони хотіли звільнити ще в грудні 2020 року. Про це "Сьогодні" розповіло власне джерело в Міноборони.

"Таран не нажив собі прихильників у владі і постійно конфліктував з головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчак. В Офісі президента хотіли припинити ці конфлікти та звільнити одночасно і міністра оборони і головнокомандувача ЗСУ. Але цьому противився Аваков. Зараз, після його відставки, питання про звільнення Тарана знову на порядку ", – говорить наш співрозмовник.

Андрій Таран може піти у відставку / Фото: Минобороны Украины

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Член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко розповів "Сегодня" про те, кого фракція планує запропонувати на посаду глави Міноборони.

"Уже неодноразово звучало, що можливий розгляд кандидатури Ірини Верещук на цей пост. Особисто я підтримав би Ірину, так як вважаю її відмінним менеджером і фахівцем ", – зазначив він.

Нардеп фракції "Слуга народу" Олексій Устенко / Фото: Верховная Рада

В свою чергу нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук в телефонній бесіді з кореспондентом "Сегодня" зазначила, що чутки про її призначення, ймовірно, з'явилися через її медійності і досвіду роботи в комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони.

"Я могла б очолити Міноборони, якщо головнокомандувач призначить", – сказала вона нам.

Раніше Верещук заявила, що, працюючи в Комітеті з питань нацбезпеки і оборони, він прекрасно розуміє, чого потребує сьогоднішня армія.

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Верещук може замінити Тарана. Колаж "Сьогодні"

У самому Міноборони до кандидатури Верещук ставляться спокійно. Як розповіло джерело в міністерстві, чутки про призначення нардепа ходять вже давно.

"Військові вважають Верещук хорошим виконавцем і людиною, як і новий глава МВС Монастирський, близьким до Зеленському", – говорить наш співрозмовник.

За його інформацією, рішення про призначення Верещук буде прийнято після 15 вересня.

До слова, сьогодні Кабмін звільнив трьох заступників міністра оборони: Олександра Миронюка, Ігоря Старобинского і Ігоря Халимона.

Кирило Шевченко

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Про можливе звільнення голови Нацбанку повідомило британське міжнародне видання Financial Times , Посилаючись на два джерела в оточенні президента України Володимира Зеленського .

"Два близьких до Зеленському особи повідомили, що існує ризик заміни Шевченка" , – йдеться в повідомленні.

Стратег з питань суверенного боргу країн, що розвиваються в BlueBay Asset Management і фахівець по Східній Європі Тімоті Еш зазначив, що незалежність Нацбанку стала значно слабкіше за рік, який Шевченко очолює НБУ.

До слова, останнім часом в НБУ почав розвиватися внутрішньокорпоративний конфлікт , В результаті якого з Нацбанку вирішила звільнитися ціла команда керівників Департаменту ліцензування – вони заявили, що НБУ далеко відійшов від стандартів, що загрожує відкотом реформ в банківській сфері.

Кирило Шевченко може піти у відставку / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У той же час нардеп Олексій Устенко розповів "Сегодня", що чутки про звільнення голови Нацбанку Кирила Тимошенко навряд чи відповідають дійсності, так як особливих претензій до його роботи при владі немає.

"При Шевченко Нацбанк веде грамотну монетарну політику, що посприяло виведення економіки країни з складній ситуації, з якої ми входили в перший локдаун, коли після керівництва НБУ Яковом Смолієм, через тодішні непродуманих і навіть провальних рішень, був істотний недобір бюджету", – пояснює депутат.

На його думку, чутки про відставку Тимошенко розпускає команда Гонтаревої.

"Це її піар. І, до речі, та група співробітників НБУ, яка зараз звільняється, – це люди з команди Гонтаревої і Смолія ", – підкреслив нардеп.

Денис малюська

Роботою міністра дійсно незадоволені в Раді.

"За малюська існує ряд невдоволень. Багато його програми, які повинні бути виграшними, ні до чого не привели. Це стосується і антирейдерских програм і питань прозорості держреєстрів. Всі вони не працюють так, як на це розраховували. Швидше за все, питання відставки малюська буде підніматися в парламенті ", – говорить" Сегодня "Устенко.

Рада незадоволена роботою Дениса Малюськи / Фото: Facebook

Відзначимо також, що в лютому поточного року малюська став фігурантом кримінальної виробництва, яке проти нього відкрило НАБУ. Антикорупціонери підозрювали чиновника в тому, що він протиправно став власником майна "Нової паливної компанії" (НТК) і інших 19 господарюючих суб'єктів.

Роман Абрамовський

У грудні 2020 року з'явилися чутки про можливу відставку глави Мінекології, нібито через конфлікт з прем'єром Денисом Шмигаль. Абрамовський навіть тоді написав заяву на звільнення, але спростував інформацію про розбіжності з главою уряду.

"Немає конфлікту. Деякий час був вакуум спілкування, у прем'єра було багато питань, крім екологічних. Потім ми спілкувалися з різних приводів, набагато більше спілкуємося зараз і він чітко сказав, що стосовно мене питань немає. Тобто ту кризу непорозуміння викристалізувався в мою заяву. Насправді, у нас з главою уряду красиві добрі стосунки " , – повідомив він.

Чутки про відставку Абрамовського поширювались ще 2020 року. Фото: facebook.com/abramovskyy.roman

Ймовірно, в уряду з'явилися нові питання до міністра екології, раз його відставка знову обговорюється.

Олександр Ткаченко

Питання про звільнення міністра культури обговорюється з квітня. Про це "Сегодня" розповіло джерело в Офісі президента.

За його словами, на Банковій незадоволені чиновником, так як він "завалив" більшість завдань, які поставив перед ним президент, і сильно відставав від реалізації програми святкування 30-річчя Дня Незалежності України. Крім того, Ткаченко не раз ставав фігурантом скандалів, в тому числі недавно був звинувачений в расизмі, в зв'язку з чим у Верховній Раді зареєстрували проєкт про звільнення міністра культури.

Олександр Ткаченко може піти у відставку. Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Однак, за словами Устенка, у нардепів немає єдиної думки про необхідність звільнення чиновника.

"Одні – за, інші – проти. Думаю, Ткаченко навряд чи загрожує відставка найближчим часом ", – говорить нам нардеп.

коли звільнять

Тим часом глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував чутки про відставки міністрів.

"Я не знаю, звідки ви взяли, ось це про малюська, Тарана, Абрамовського. Ви налякали весь Кабмін. Весь Кабмін був сьогодні на нервах, бо нібито якусь секретну нараду, кадрові питання, і всі журналісти пишуть нові прізвища. Тому я не хочу навіть таких сигналів подавати, тому що це трохи розбалансує роботу державного органу " , – сказав Арахамія журналістам.

Давид Арахамія. Фото: facebook.com/david.braun.50951

Нардеп також підкреслив, що на обговорення цих питань у Ради немає часу, так як депутати йдуть на канікули до 7 вересня. З ним згоден і нардеп Устенко.

"З 26 липня у всіх депутатів відпустки. Зараз ми працюємо останній тиждень і то в основному на округах з виборцями. Тому до обговорень відставок нардепи зможуть повернутися після канікул ", – сказав він.

Відставка всього Кабміну

Директор Українського інституту політики Руслан Бортник зазначає, що звільнення міністрів, ймовірно, дійсно відбудуться восени. Більш того, політолог не виключає, що у відставку піде весь Кабмін разом з прем'єром Денисом Шмигаль.

"Переформатування уряду може відбутися восени, після візиту Зеленського до Байдена. Провівши зустріч з американським лідером і усвідомивши нові напрямки, в яких доведеться рухатися Україні, президент може прийняти рішення про необхідність повної зміни складу Кабміну ", – говорить" Сегодня "Бортник.

Політолог Руслан Бортник. Фото: facebook.com/ruslan.bortnik.3

Однак політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що відправляти весь Кабмін у відставку – досить ризикований крок.

"Повна зміна уряду призведе до гальмування роботи Кабміну. Думаю, що кадрові зміни будуть точковими. Без драм і скандалів. Оновлення Кабміну пройде в спокійному, рутинному, режимі, як у випадку з відставкою Авакова ", – говорить Карасьов.

Політолог Вадим Карасьов. Фото: facebook.com/vadim.karasev

чистка кадрів

Навесні поточного року в Україні почалися масові звільнення керівників держвідомств. Так, в квітні були звільнені глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, заступник директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм і глава наглядової ради "Нацдепозитарію" Олександр Данилюк.

У травні у відставку пішли міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр економіки Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій, а в липні свій пост покинув глава МВС Арсен Аваков.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова, а 16 липня призначив Монастирського новим главою МВС .

Тим часом заступник глави МВС Антон Геращенко розповідав, що Аваков пішов на прохання Зеленського .