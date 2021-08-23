Верховна Рада прийняла звернення до ЄС, ООН і НАТО на підтримку "Кримської платформи"

Проект постанови підтримали 283 народних депутата

ВР України. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада під час позачергової сесії прийняла постанову про посилення міжнародного співробітництва в рамках "Кримської платформи" для протидії агресії Російської Федерації. Це ще один важливий крок по зміцненню законодавчого забезпечення відсічі зовнішньої агресії проти України і деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Про це повідомляє "Голос України".

"У зверненні вкотре наголошується на існуючих рішеннях Генеральної Асамблеї ООН та Ради Європи щодо незаконної спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, на важливості збереження міжнародної політики невизнання спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, запобігання порушенням державою-окупантом та її окупаційними адміністраціями норм міжнародного права, фундаментальних прав, свобод та інтересів громадян України", – йдеться в повідомленні.

Також Верховна Рада України закликає прийняти резолюції про підтримку Кримської платформи, світове співтовариство – продовжувати політику невизнання спроби анексії РФ Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а держав-партнерів "Кримської платформи" – підтримати створення Міжпарламентського координаційної ради "Кримська платформа".

Що таке Кримська платформа?

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Влітку 2020 року президент України Володимир Зеленський почав шукати формат переговорного майданчика по деокупації півострова. В результаті МЗС розробив концепцію Кримської платформи.

На міжнародному рівні про майбутню ініціативу Зеленський заявив під час Генасамблеї ООН у вересні 2020 го. І запросив "наших друзів" до участі в створенні платформи з метою "спільних дій щодо захисту прав кримчан і деокупацію півострова".

Після цього український МЗС під час кожної міжнародної зустрічі почав запрошувати країни приєднатися до платформи. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у майбутньої платформи п'ять пріоритетів:

Безпека, включно зі свободою мореплавства; Забезпечення ефективності санкцій проти РФ; Захист прав людини і міжнародного гуманітарного права; Захист освітніх, культурних і релігійних прав; Подолання негативного впливу окупації Криму на економіку і навколишнє середовище.

Нагадаємо, раніше Кулеба говорив, що Росія кожен день працює над тим, щоб перешкодити "Кримської платформі".