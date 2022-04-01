У нашій країні заборонені символи "Z" та "V"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада визнала Росію державою-терористом та заборонила її військову символіку.

Про це повідомляється канал 24.

Реклама

Законопроект за номер 7214 було прийнято у першому читанні. Його підтримали 311 парламентаріїв.

Що відомо

Співавтор законопроєкту, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів, що українське законодавство доповнюється новими термінами "держава-терорист" і "символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну".

"Літери "Z", "V" визнаються символікою військового вторгнення росії в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим цим законом ознакам", – наголосив він.

Реклама

Крім того, росія визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.