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Верховна Рада України підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції. Що це означає

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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20 червня, 14:33
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"За" проголосували 259 народних депутатів
ВРУ проголосувала за ратифікацію Стамбульської конвенції. Фото: колаж "Сьогодні"
ВРУ проголосувала за ратифікацію Стамбульської конвенції. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада України підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції. "За" проголосували 259 народних депутатів, проти – 4, утрималися – 25.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Верховна Рада підтримала ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашнього насильства та боротьбу з цими явищами, більш відомою як Стамбульська конвенція.

Від фракції "Слуги народу" надійшло 193 голоси "за", від "Європейської солідарності" – 9, від "Голосу" – 10, від "Платформи за життя і мир", "Довіри" й "Відновлення України" – всіх депутатів, які проголосували, від "За майбутнє" – 2 голоси. Від "Батьківщини" утрималися всі 13 нардепів, які голосували.

Ратифікація Стамбульської конвенції вважається хорошим сигналом напередодні саміту ЄСщодо готовності України впроваджувати необхідні для євроінтеграції реформи.

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Стамбульська конвенція – міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства, підписана у Стамбулі 11 травня 2011 року. Щонайменше 34 країни вже ратифікували її.

Зеленський відповів на петицію про запобігання домашньому насильству

У 2020 році президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про ратифікацію Стамбульської конвенції щодо боротьби з насильством в сім'ї. Про це у своєму Facebook повідомила авторка звернення Вікторія Зінчук.

"Президент внесе в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про ратифікацію конвенції Ради Європи стосовно жінок і домашнього насильства та боротьбу з цими явищами" після подання Міністерством закордонних справ у встановленому порядку електронних пропозицій", – йдеться у відповіді, підписаній очільником держави.

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