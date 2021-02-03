Верховний суд відмовився відкрити провадження за позовом голови КС Тупицького до президента

Верховний Суд України відмовив у відкритті провадження у справі про відсторонення від посади судді Конституційного Суду Олександра Тупицького.

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Про це йдеться в повідомленні ВС у Facebook.

Зазначається, що суд після перевірки матеріалів позовної заяви до президента України про визнання протиправним та скасування його указу від 29 грудня 2020 року № 607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України", вирішив відмовити у відкритті провадження, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

"Відповідно до ч. 2 ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, зокрема, що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України", – пояснили своє рішення у ВС.

Суд зазначив, що правовий статус президента України належить до сфери конституційних правовідносин, тому офіційне тлумачення Конституції України, як і вирішення питання про відповідність закону або іншого правового акта про обсяг повноважень президента Конституції України є винятковим повноваженням Конституційного Суду.

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Зазначимо, в повідомленні суду не сказано, хто виступав позивачем у цій справі, однак за інформацією "Інтерфакс-Україна", позивач – голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.

Нагадаємо, 29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив голову КСУ Тупицького на два місяці від виконання обов'язків судді у зв'язку з кримінальним провадженням, в якому той фігурує. На це в Конституційному суді заявили, що указ президента є неконституційним.

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