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Верховний суд визнав заборону "112", NewsOne і ZIK законною

19 березня, 20:53

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Заборона каналів не є порушенням Конвенції про захист прав людини

Касаційний суд в складі Верховного суду України визнав заборону на трансляцію в Україні телеканалів "112", NewsOne і ZIK такою, що не суперечить Європейській конвенції з прав людини.

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Про це повідомила прес-служба Верховного суду.

19 березня завершився касаційний розгляд справи за позовом невизначеного громадянина, який намагався оскаржити підписаний 2 лютого президентом Володимиром Зеленським указ про санкції, після чого в країні припинилося мовлення трьох каналів.

Зокрема, позивач стверджував, що таке рішення порушує його права на повагу до приватного життя і на свободу вираження думки (статті 8, 10 Конвенція про захист прав людини і основних свобод).

"Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, суд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог громадянина", – заявили у ВСУ.

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Протягом 30 днів після складання повного тексту рішення воно може бути оскаржене у Великій палаті Верховного суду.

Варто зазначити, що раніше невдачею скінчилися і два інших звернення до Касаційного суду. Загалом, ВСУ й продовжує розгляд 11 клопотань, кінцева мета яких – визнати указ Зеленського неконституційним і скасувати санкції. Щодо трьох з них вже відкриті виробництва.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким були застосовані персональні санкції щодо низки телеканалів. Незабаром після цього до Верховного суду почали надходити клопотання з вимогою скасувати президентське рішення.

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телеканали ВСУ 112 касація NewsOne ZIK

Джерело: Сьогодні

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