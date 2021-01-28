Вірив у прибульців і постраждав за Кучму. 6 маловідомих фактів про Каденюка

Сьогодні, 28 січня, виповнюється 70 років від дня народження першого українського космонавта Леоніда Каденюка (1951-2018). Стартувавши 19 листопада 1997 року у числі шести інших астронавтів шатла "Коламбія", Каденюк провів в космосі 15 днів і 16 годин. На орбіті працював як вчений-біолог.

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Про політ першого космонавта України, про його життя і погляди написані тонни матеріалів: Каденюк багато і охоче роздавав інтерв'ю і навіть сам, без допомоги "літературних негрів", написав книгу "Місія – космос". (В СРСР підготовка космонавтів – а Каденюк був прийнятий до загону ще 1976 року – включала в себе також і гуманітарні дисципліни.) Тому в пам'ять про першого космонавта незалежної України сайт "Сьогодні" зібрав ті факти його життя і діяльності, які найменше відомі читачам.

Не перший український космонавт

Не зовсім правильно стверджувати, що Каденюк був першим українським космонавтом. Правильно – першим космонавтом незалежної України. Відомий популяризатор науки Михайло Рябов у своїй статті нарахував ще два десятки космонавтів часів СРСР, які мали українське походження. Щоправда, в космосі побували тільки 18. Наприклад, харків'янин Леонід Бондаренко, зарахований 1960 року до першого загону радянських космонавтів, трагічно загинув в березні 1963 року під час пожежі в сурдобарокамері.

Українцями були легендарні космонавти Георгій Береговий, Леонід Кизим і Павло Попович. Мало того: серед американських астронавтів троє були етнічними українками. У наших краях найвідоміші Гайдемарі (Гайді) Стефанишин-Пайпер, дочка емігрантів із Західної України, яка 2007 року відвідала рідне село батька Новий Яричів під Львовом, де на той момент жили 16 її двоюрідних братів і сестер.

Батько Роберти Лінн Бондар народився в Івано-Франківську, а дід Джудіт Рєзнік – в Києві. На жаль, її доля була трагічною: Джудіт загинула під час старту шатла "Челленджер" 1986 року разом зі всією командою.

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Загалом, зазначає Михайло Рябов, Україна посідає третє місце за кількістю космонавтів у світі. На першому місці США, на другому – Росія.

Космонавт – рок-зірка

Після повернення з орбіти Каденюк став національним героєм. Показово, що його обличчя опинилося на першій обкладинці не тільки суспільно-політичних видань – фотографія Каденюка прикрасила один з випусків молодіжного музичного журналу "Новий рок-н-рол".

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Пізніше він став одним з героїв індійського коміксу, присвяченого іншому члену екіпажу "Коламбії", першому американському жінці-астронавту індуського походження Калпані Чавла. Подібно Каденюку, Чавла стала національним героєм на батьківщині. На жаль, в лютому 2003 року вона загинула в катастрофі в катастрофі шатла разом з шістьма іншими астронавтами. Калпані Чавла було всього 40.

Забрали квартиру і машину, дали 10 соток

Здавалося б, влада не мала обділяти благами першого космонавта України, але на ділі виявилося не все так просто. Як розповідав сам Каденюк в одному з інтерв'ю навесні 2010 року, другий президент України Леонід Кучма, який пролобіював участь Каденюка в польоті "Коламбії", після повернення з орбіти надав космонавту службову машину. А Кабінет міністрів – двокімнатну квартиру в Кончі-Заспі, за оренду якої Каденюк платив на пільгових підставах.

"Але коли до влади прийшли "помаранчеві", і машину, і квартиру у мене забрали. Причому за квартиру справили перерахунок заднім числом і мені довелося платити, влізаючи в борги. Мені радили [подати до суду]. Але я не захотів в це вплутуватися", – згадував перший космонавт.

За його словами, одного разу його мало не оштрафували в тролейбусі за безквитковий проїзд (не встиг закомпостувати талон), але інші пасажири "відбили" Каденюка у контролерів.

Втім, в березні 2016 року Київрада надала Каденюку земельну ділянку загальною площею 0,1 га для будівництва будинку в пров. Залужному, 49-Б, в Голосіївському районі.

"Сподіваюся, сьогодні рішенням Київради ми зможемо висловити свою подяку за його внесок від імені киян", – зазначив тодішній секретар Київради Володимир Прокопів.

Космонавт у Верховній Раді

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2002 року Каденюк переміг на виборах в Раду по 205-му округу (Чернівецька область). У парламенті приєднався до провладної на той момент фракції "За єдину Україну", але за час каденції міняв фракції і депутатські групи, загалом, шість разів.

Всього подав 25 депутатських запитів і брав участь у написанні двох десятків законопроєктів, у тому числі одного з перших законопроєктів про державну мову. Але переважно Каденюк займався питаннями поліпшення соціального забезпечення військовослужбовців та авіаторів. Крім того, входив до складу парламентської слідчої комісії з розслідування причин кризового стану в авіації в Україні.

2006 року знову балотувався третім номером в списку "Народного блоку Литвина", але цього разу його підвела політсила, що не пройшла до Ради. Подальші зусилля повернутися до парламенту також не мали успіху.

Приписав собі рік, щоб стати льотчиком

Каденюк закінчив школу в 16 років, а до Чернігівського вищого військового авіаційного училища, куди він вступав, брали з 17 років.

"Став умовляти, як зараз пам'ятаю, майора Володимира Ілліча Міхєєва, і він зателефоенував до ЗАГСу, де виписуються метрики, і виголосив фразу, яку я запам'ятав на все життя. "Давайте, – каже, – допоможемо хлопцю. Може, коли-небудь зустрічатимемо його на космодромі з квітами". Так я став на рік старше", – зізнавався перший космонавт в одному з інтерв'ю.

Але обман розкрився вже після відбору до загону космонавтів.

"Мене викликав до себе начальник Центру підготовки космонавтів, двічі Герой СРСР Георгій Береговий: "Слухай, кадровики виявили у тебе в документах, що твій брат народився 28 січня 1951 року народження, а ти – 28 січня 1950-го. Як можна пояснити такий збіг?" А ми з братом – двійнята, народилися з різницею в 15 хвилин, і не намагаючись виправдовуватися, що, мовляв, батьки так розрахували, я сказав правду. У відповідь Георгій Тимофійович сказав, що його фронтові друзі, щоб потрапити в авіацію, приписували собі і по 5 років. Потиснув мені руку, і на цьому питання було закрите", – згадував Каденюк.

Єретик з вченим ступенем

Кандидат технічних наук і автор п'яти наукових робіт, Каденюк водночас відрізнявся доволі сміливими поглядами. Часом він дозволяв собі висловлювати думки, м'яко кажучи, не дуже прийняті в науковому співтоваристві. Так, свого часу великий резонанс викликав його сумнів у тому, що американська місячна місія "Апполон-11" дійсно мала місце в реальності.

"Якщо згадати, що це був 1969 рік, виникають великі сумніви, адже в той час технічні можливості не дозволяли зробити такий політ. Це було надзвичайно складне завдання. Якщо вони його виконали – вони молодці", – заявив Каденюк 2010 року.

Але вже шість років по тому в інтерв'ю порталу Naked Science космонавт стверджував, що американці все-таки побували на Місяці. До речі кажучи, в тому ж інтерв'ю Каденюк зізнався в тому, що вірить в існування позаземних цивілізацій.

"Але доти, доки ми не налагодимо з ними контакт, це залишиться лише припущенням", – уточнив космонавт.

Також він стверджував, що людина потрапила на землю з космосу або, як мінімум, з космосом пов'язаний розвиток людської раси.

Нагадаємо, що 31 січня 2018 року перший космонавт України Леонід Каденюк помер на 68-му році життя під час щоденної пробіжки в парку.

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