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Повернувся з Антарктиди захищати Україну: історія військового-полярника Андрія Зотова (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 червня, 14:59
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Нині захисник командир роти у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів Зимового походу
Андрій Зотов повернувся з Антарктиди, щоб захищати Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
Андрій Зотов повернувся з Антарктиди, щоб захищати Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Офіцер 28 ОМБр Андрій Зотов є морським біологом. Про повномасштабне вторгнення РФ він дізнався, перебуваючи у складі експедиції на антарктичній станції Академіка Вернадського. У підсумку чоловік приїхав на батьківщину захищати свою країну.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо про Андрія Зотова?

"Я передав свої дослідження колегам, узгодив плани з керівництвом станції та вирушив у дорогу. Спочатку до Аргентини в Ушуаю, тоді в Буенос-Айрес, звідти через океан до Амстердаму, до Варшави, потім до Пшемисля і от нарешті я у Львові", — розповів про шлях додому військовий.

У 2014-2015 роках старший лейтенант Андрій Зотов обороняв Україну від російських загарбників на сході. А нині він – командир роти у 28 окрема механізована бригада імені лицарів Зимового походу.

"Хоч ми й були тоді в різних гарячих точках, але зараз масштаб ліній зіткнення значно більший. Ворог використовує усю потужність, але перемога обов’язково за нами!" – переконаний Зотов.

Будучи морським біологом, Зотов досліджував водні середовища як в Україні, так і за її межами, зокрема у складі наукових експедицій на антарктичній станції Академіка Вернадського.

"У попередні роки я тричі брав участь у сезонних дослідженнях, що тривали протягом антарктичного літа (3-4 місяці). В цей період крига відходить і дозволяє зайнятися вивченням морського середовища. На станції ми досліджували як зміни клімату змінюють антарктичну екосистему, яка першою реагує на ці глобальні виклики", – розповів військовий.

Саме під час однієї з таких експедицій він і застав повномасштабну війну. За його словами, тоді вся команда була шокована і пригнічена. Багато хто певний час навіть відмовлявся вірити у те, що відбувалося. Втім, боєць згодом вирішив повернутися до України, аби встати на її захист.

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Офіцер 28 ОМБр Андрій Зотов є морським біологом

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Зотов в Антарктиді

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав історію підполковника Збройних сил України В'ячеслава Єрка, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами.

Також ми писали про майора Національної гвардії України, командира групи окремого загону спецпризначення "Омега" Романа Собківа, який загинув, захищаючи Київ.

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