Вертоліт піднімали двічі: як у Львівській області врятували життя постраждалих у ДТП (фото)

Постраждалих довелося евакуювати у різні медичні заклади, вертоліт повертався на місце ДТП

Поліцейський вертоліт евакуював поранених у ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львівській області сталася ДТП з постраждалими. Щоб врятувати людей, медикам та поліції довелося підняти вертоліт.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Деталі аварії

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 жовтня о 22.50 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород біля міста Турка Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "МАН", 52-річний львів’янин, не впорався з керуванням, з’їхав із проїзної частини та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій вантажівки та його пасажир, 22-річний мешканець одного з міст Львівського району, отримали тілесні ушкодження.

Евакуація

52-річного водія з черепно-мозковою травмою та порушенням ритму серця було доставили гвинтокрилом МВС Airbus Helicopters Н-145 в одну з лікарень міста Дрогобич.

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Після того гелікоптер повернувся за іншим потерпілим, 22-річним пасажиром, якого з черепно-мозковою травмою та травмою живота доставили до львівської міської лікарні швидкої медичної допомоги.

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Поліція та медики евакуювали постраждалих. Фото: Нацполіція

Історія порятунку дитини у Львівській області

Поліцейський вертоліт доставив тримісячне немовля з Кам'янки-Бузької до лікарні Львова. Це десята евакуація за допомогою авіації на Львівщині.

У немовляти судорожний синдром. Поліцейські разом з лікарями Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги повітрям доставили дитину у Львівську дитячу лікарню, щоб там дитині провели діагностику і лікування.

Запуск аеромедичної евакуації в регіоні

Перший запуск був 1 квітня 2021 року. Відновлено роботу – в жовтні. Тепер медики Львівщини знову можуть використовувати для невідкладної допомоги аеромедичну евакуацію пацієнтів.

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