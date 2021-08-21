Конфлікти з поліцією і "заборонений" газон: віруючі УПЦ протестують проти приїзду Варфоломія

Між мітингувальниками та поліцейськими вже стався конфлікт через банери активістів

Під Верховною Радою активісти влаштували мітинг проти Вселенського Патріарха / Фото: Сьогодні

Віруючі УПЦ збираються біля Верховної Ради, де Вселенський Патріарх зустрінеться з президентом Володимиром Зеленськимі спікером ВРУ Дмитром Разумковим. Зараз під стінами парламенту близько тисячі людей.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні", який знаходиться на місці подій.

Протестуючі стверджують, що їх близько 1500 людей. Однак, за нашими даними, поки що – не більше тисячі. Тим часом активісти продовжують прибувати з боку метро Арсенальна.

Мітингувальники розташувалися не лише під стінами Верховної Ради, яку охороняє кордон поліції, а й на прилеглих газонах.

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За словами кореспондента, віруючі УПЦ вже почали конфліктувати з представниками правоохоронних органів, які стежать за порядком під стінами ВР. Наприклад, учасники протесту відмовляються показувати згорнуті плакати поліцейським.

Крім того, активісти підготували десятки пляшок з водою і також несуть їх до стін Верховної Ради.

Напередодні, 20 серпня, віруючі УПЦ протестували вздовж Бориспільської траси (в бік Києва), по якій їхав Вселенський патріарх. При собі вони мали аналогічні плакати із зображенням глави своєї церкви митрополитом Онуфрієм.

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Грецькою, англійською та українською було написано, що саме його вони вважають своїм предстоятелем. Активісти намагалися продемонструвати Патріарху Варфоломію, що не підтримують даний їм ПЦУ Томос.

Нагадаємо, в п'ятницю, 20 серпня, до 30-річчя Дня Незалежності в Україну прибув Вселенський Патріарх Варфоломій. Його Святість в Києві привітав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Пізніше з ним зустрівся Володимир Зеленський. Архієпископ Константинополя втретє прибув в Україну.