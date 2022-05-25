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Вірю в нашу перемогу, з Кримом і Донбасом у складі єдиної України, – Рінат Ахметов

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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25 травня, 19:08
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Бізнесмен переконаний, що тимчасово окуповані РФ території вдасться повернути Україні
Український бізнесмен впевнений у перемозі нашої країни та поверненні Донбасу й Криму до її складу
Український бізнесмен впевнений у перемозі нашої країни та поверненні Донбасу й Криму до її складу

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що вірить у перемогу України і відновлення українського суверенітету над Кримом і Донбасом.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Новое Время".

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"А в що я вірю – то це в нашу перемогу, з Кримом та Донбасом у складі єдиної України", – наголосив Рінат Ахметов.

Спільна робота

За його словами, зараз на перемогу України пліч-о-пліч працюють і влада, і бізнес, і громадянське суспільство.

"Ми всі – і президент, й уряд, і бізнес, і кожен українець – хочемо, щоб Україна була вільною, сильною та успішною. За нашу свободу зараз мужньо бореться наша українська армія", – сказав бізнесмен.

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Єдина мета

Рінат Ахметов додав, що спільна мета усіх громадян – щоб Україна була вільною, демократичною європейською країною.

"Моя позиція незмінна. Я був, є й буду проукраїнським, як і мої погляди, і цінності. Саме тому впродовж довгих років я – найбільший приватний інвестор, роботодавець та платник податків України. І бачу Україну вільною, демократичною європейською країною", – підкреслив бізнесмен.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як український бізнес працює та підтримує країну під час війни. Дізнайтеся також, скільки грошей щодня надходить на допомогу Україні.

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