Весняна хвиля COVID-19 буде небезпечнішою за осінню: вчений розповів про наближення катастрофи

Весняна хвиля епідемії коронавірусної інфекції буде значно вищою і стрімкішою, ніж осіння, і може стати національною катастрофою.

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Про це заявив дослідник пандемії COVID-19, лікар і вчений Інституту біохімії НАН України Володимир Галицький.

Очолювана Галицьким міжнародна група вчених ще минулої осені ідентифікувала ключові механізми, що лежать в основі хвилеподібного перебігу пандемії COVID-19, і дійшла висновку, що весняна хвиля епідемії в Україні почнеться наприкінці зими – на початку весни і супроводжуватиметься високим рівнем захворюваності.

Чим небезпечна весняна хвиля COVID-19

Вчений також прогнозує, що цієї весни буде значно більше важких випадків і значно вища летальність, ніж було восени.

Згідно з дослідженням, весняна хвиля епідемії триватиме до середини травня, а її пік припаде на початок квітня .

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Галицький зазначає, що на піку щоденна кількість нових випадків може сягати 40 тис. (хоча офіційна статистика може бути меншою через обмеженість лабораторних потужностей), а щоденна кількість смертей – перевищити тисячу, особливо якщо можливості системи охорони здоров'я будуть вичерпані.

"Висновки засновані на даних вивчення розвитку епідемії протягом весни-літа минулого року в країнах Північної півкулі і протягом літа-осені минулого року в країнах Південної півкулі. Ми встановили, що весняна хвиля епідемії зумовлена ​​сезонним відновленням експресії основного вірусного рецептора... з початком зростання світлого дня", – каже дослідник.

Причому, за його словами, велика кількість вірусного рецептора концентрується саме у легенях.

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Що могло б допомогти

Галицький зазначив, що перешкодити стрімкому розвитку епідемії в Україні могло б інтенсивне проведення щеплень.

"Щоб зірвати весняну хвилю захворюваності, наразі треба було б вакцинувати вже близько 50-70% населення, проте темпи вакцинації у нас, на жаль, дуже низькі", – сказав учений.

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При цьому Галицький вважає, що час уже непоправно втрачено, але найгіршому сценарію ще можна запобігти, запровадивши повний локдаун по всій країні.

"Необхідно негайно припинити будь-які спроби загравати з епідемією і якомога швидше ввести на всій території України повномасштабні протиепідемічні заходи – аж до суворого карантину і зупинки роботи громадського транспорту", – радить він.

Крім того, необхідно розгортати тимчасові госпіталі, "як минулого року в Ухані", і максимально прискорити вакцинацію, а також збільшити потужності лабораторної діагностики.

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Вчений радить українцям уникати поїздок у громадському транспорті й утриматися від відвідування масових заходів, спортзалів, розважальних закладів та закладів харчування – уникати всіх контактів, без яких можна обійтися.

Також дуже важливо носити респіратори зі ступенем захисту FFP3 і захисні окуляри і, зрозуміло, вакцинуватися.

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