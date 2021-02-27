Весна повертається: у найближчі дні в Україні істотно потеплішає

Синоптики дали прогноз погоди на останній день зими, 28 лютого, і перші весняні дні.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
28 лютого майже на всій території України буде хмарно, сонячну погоду прогнозують лише в Ужгороді та Вінниці. Опади прогнозують в Луцьку, Рівному, Києві, Чернігові, Сумах, Сімферополі, Полтаві та Черкасах. Там випаде мокрий сніг.
Температура повітря:
- на заході +3 +8 градусів;
- на півночі +2 +4 градуси;
- на сході +2 +5 градусів;
- на півдні +3 +6 градусів;
- в центрі України в Києві +2 +4 градуси.
У понеділок, 1 березня, весна вступає в свої права – по всій Україні буде сонячно.
Температура повітря:
- на заході +2 +8 градусів;
- на півночі +2 +4 градуси;
- на сході +2 +4 градуси;
- на півдні +2 +4 градуси;
- в центрі України в Києві +2 +4 градуси.
У вівторок, 2 березня, опади в Україні не прогнозують. По всій країні – сонячно і ясно.
Температура повітря:
- на заході +6 +11 градусів;
- на півночі +4 +7 градусів;
- на сході +2 +6 градусів;
- на півдні +2 +7 градусів;
- в центрі України в Києві +5 +7 градусів.
У середу, 3 березня, в Україні ще більше потеплішає.
Температура повітря:
- на заході +7 +13 градусів;
- на півночі +4 +8 градусів;
- на сході +4 +7 градусів;
- на півдні +8 +10 градусів;
- в центрі України в Києві +6 +8 градусів.
Температура повітря у четвер, 4 березня:
- на заході +8 +12 градусів;
- на півночі +4 +8 градусів;
- на сході +4 +7 градусів;
- на півдні +8 +10 градусів;
- в центрі України в Києві +6 +8 градусів.
Після того як Новий рік в Україні пройшов без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка українців чекає погода цієї весни і в цілому до кінця року. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік" .
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