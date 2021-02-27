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Весна повертається: у найближчі дні в Україні істотно потеплішає

27 лютого, 18:58

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

З 1 березня по всій країні буде сонячно

Синоптики дали прогноз погоди на останній день зими, 28 лютого, і перші весняні дні.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

28 лютого майже на всій території України буде хмарно, сонячну погоду прогнозують лише в Ужгороді та Вінниці. Опади прогнозують в Луцьку, Рівному, Києві, Чернігові, Сумах, Сімферополі, Полтаві та Черкасах. Там випаде мокрий сніг.

Температура повітря:

  • на заході +3 +8 градусів;
  • на півночі +2 +4 градуси;
  • на сході +2 +5 градусів;
  • на півдні +3 +6 градусів;
  • в центрі України в Києві +2 +4 градуси.

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У понеділок, 1 березня, весна вступає в свої права – по всій Україні буде сонячно.

Температура повітря:

  • на заході +2 +8 градусів;
  • на півночі +2 +4 градуси;
  • на сході +2 +4 градуси;
  • на півдні +2 +4 градуси;
  • в центрі України в Києві +2 +4 градуси.

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У вівторок, 2 березня, опади в Україні не прогнозують. По всій країні – сонячно і ясно.

Температура повітря:

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  • на заході +6 +11 градусів;
  • на півночі +4 +7 градусів;
  • на сході +2 +6 градусів;
  • на півдні +2 +7 градусів;
  • в центрі України в Києві +5 +7 градусів.

У середу, 3 березня, в Україні ще більше потеплішає.

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Температура повітря:

  • на заході +7 +13 градусів;
  • на півночі +4 +8 градусів;
  • на сході +4 +7 градусів;
  • на півдні +8 +10 градусів;
  • в центрі України в Києві +6 +8 градусів.

Температура повітря у четвер, 4 березня:

  • на заході +8 +12 градусів;
  • на півночі +4 +8 градусів;
  • на сході +4 +7 градусів;
  • на півдні +8 +10 градусів;
  • в центрі України в Києві +6 +8 градусів.

Після того як Новий рік в Україні пройшов без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка українців чекає погода цієї весни і в цілому до кінця року. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік" .

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