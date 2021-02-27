Весна повертається: у найближчі дні в Україні істотно потеплішає

З 1 березня по всій країні буде сонячно

Синоптики дали прогноз погоди на останній день зими, 28 лютого, і перші весняні дні.

Реклама

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

28 лютого майже на всій території України буде хмарно, сонячну погоду прогнозують лише в Ужгороді та Вінниці. Опади прогнозують в Луцьку, Рівному, Києві, Чернігові, Сумах, Сімферополі, Полтаві та Черкасах. Там випаде мокрий сніг.

Температура повітря:

на заході +3 +8 градусів;

на півночі +2 +4 градуси;

на сході +2 +5 градусів;

на півдні +3 +6 градусів;

в центрі України в Києві +2 +4 градуси.

Реклама

У понеділок, 1 березня, весна вступає в свої права – по всій Україні буде сонячно.

Температура повітря:

на заході +2 +8 градусів;

на півночі +2 +4 градуси;

на сході +2 +4 градуси;

на півдні +2 +4 градуси;

в центрі України в Києві +2 +4 градуси.

Реклама

У вівторок, 2 березня, опади в Україні не прогнозують. По всій країні – сонячно і ясно.

Температура повітря:

на заході +6 +11 градусів;

на півночі +4 +7 градусів;

на сході +2 +6 градусів;

на півдні +2 +7 градусів;

в центрі України в Києві +5 +7 градусів.

У середу, 3 березня, в Україні ще більше потеплішає.

Реклама

Температура повітря:

на заході +7 +13 градусів;

на півночі +4 +8 градусів;

на сході +4 +7 градусів;

на півдні +8 +10 градусів;

в центрі України в Києві +6 +8 градусів.

Температура повітря у четвер, 4 березня:

на заході +8 +12 градусів;

на півночі +4 +8 градусів;

на сході +4 +7 градусів;

на півдні +8 +10 градусів;

в центрі України в Києві +6 +8 градусів.

Після того як Новий рік в Україні пройшов без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка українців чекає погода цієї весни і в цілому до кінця року. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік" .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама