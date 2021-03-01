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"Весна зайде в Україну мокрим снігом і дощем": синоптик описала перший день березня

1 березня, 00:31

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Вже вдень у понеділок буде сухо

В Україні весна почнеться з мокрого снігу та дощу, щоправда, переважно вночі. Опади в ніч на 1 березня очікуються на Заході, Півночі, у Вінницькій, Черкаській і Луганській областях, в Києві також – мокрий сніг.

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Такий прогноз дає на перший весняний день в Україні синоптик Наталія Діденко у Facebook.

Втім, вже вдень у понеділок, 1 березня, "зона опадів зрушиться" і в більшості областей буде суха погода.

"Температура повітря топтатиметься серед невеликих "плюсів", далі на тижні підвищиться" , – пише синоптик.

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Щодо столиці, то після нічного мокрого снігу в Києві 1 березня буде без істотних опадів, температура повітря – близько 3 градусів тепла. У середу-четвер, обіцяє синоптик, потеплішає до 5-11 градусів.

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Нагадаємо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Україні в ніч на 1 березня погоду визначатиме вологе атлантичне повітря, однак вдень через підвищений тиск вологість зменшиться і буде сухо.

Синоптики також прогнозують, що нинішній березень буде холоднішим за торішній, але серйозних морозів не передбачається.

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Київ погода дощ опади весна мокрий сніг
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