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СЬОГОДНІ Новини України

Вітер до 30 м/с! В Україні попередили про небезпечну погоду

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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16 лютого, 14:17
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За прогнозом синоптиків, буде перший рівень небезпеки – жовтий
В Україні сильний вітер. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні сильний вітер. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні у четвер, 17 лютого, різко погіршиться погода. На території нашої країни синоптики прогнозують шквальний вітер.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Де чекати на негоду?

17 лютого вночі у західній частині, вдень в Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а у Карпатах 25-30 м/с. Також очікується перший рівень небезпеки – жовтий.

Крім того, 17 лютого на Київщині та у столиці вдень пориви вітру також сягатимуть 15-20 м/с і за прогнозом синоптиків буде перший рівень небезпеки – жовтий.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Потрібно відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки й змінювати їх дозування.

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