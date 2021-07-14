Ветерани-силовики пішли на штурм Ради: відео зіткнень з поліцією

Мітингувальники вимагали, щоб до них вийшов Разумков, але після цього зірвалися і почали прориватися до входу в парламент

Зіткнення мітингувальників із силовиків під парламентом. Фото: Марія Асмолова / Фото: Сьогодні

Під Верховною Радою проходить всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур, які вимагають негайного перерахунку пенсій. В якийсь момент вони зірвалися, і почався прорив до входу у парламент, де протестувальників зустріли кордони силовиків.

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Головна вимога мітингувальників – щоб їм виплатили перераховані пенсії. Їм додали по 2000 грн, але не виплатили, бо уряд не затвердив. Ветерани скандували прізвище спікера парламенту Дмитра Разумкова і вимагали зустрічі. Вони заявляли, що якщо через 5 хвилин до них не вийдуть, вони самі зайдуть у будівлю парламенту.

Нерви мітингувальників не витримали, і вони пішли на штурм навіть після того, як до них вийшов Разумков. Від проникнення у будівлю парламенту силовиків-пенсіонерів стримують поліція і Нацгвардія.

Ветерани-силовики прийшли вимагати пенсію. Фото: Марія Асмолова

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Відзначимо, що раніше на акції біля Кабміну в протестувальників прийняв заяву представник уряду. Подібна акція екссиловиків проходить не вперше, але сьогодні – одна з наймасовіших.

Нагадаємо, 29 червня у центрі Києва пройшла акція протесту ФОПів. Тоді між учасниками акції та правоохоронцями сталися сутички. Зрештою поліцейські відібрали у мітингувальників атрибутику і поламали труни. Ми розбиралися, хто стоїть за протестами підприємців.

А 1 липня під Верховною Радою зібрався мітинг проти Медведчука. Люди також вимагали відправити у відставку секретаря РНБО Олексія Данілова.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа