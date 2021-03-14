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Буде вітряно і волого: синоптик дала прогноз погоди на 15 березня

14 березня, 16:41

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Діденко прогнозує сильний вітер

У понеділок, 15 березня, в західних, північних областях, а також на Вінниччині прогнозують сильний дощ, а на заході країни може випасти ще і мокрий сніг. Проте в інших регіонах буде сухо та без опадів.

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Про це написала синоптик Наталка Діденко.

У східних областях та в Приазов'ї – сильний вітер.. А ось тепло та безвітряно буде у південній частині, у центрі та на сході. Там прогнозують вдень +7+13 градусів. У північних областях очікується +4+8 градусів. А у західних – +2+5 градусів. Проте на Закарпатті потепліє до +6+8 градусів.

У Києві в цей день буде хмарно та волого. Діденко прогнозує невеликий дощ та температуру повітря близько +5 градусів.

У вівторок, 16 березня, у Києві істотно потепліє – до +9,+10 градусів, але в середу знову похолодає.

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Тим часом сайт "Сегодня" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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