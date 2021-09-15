Кабмін змінив правила в'їзду іноземців в Україну

Уряд опублікував постанову, якою оновили карантинні правила для в'їзду в Україну. Воно набуде чинності 20 вересня.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Тепер іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають в Україну з метою транзиту і мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, звільняються від самоізоляції і, відповідно, встановити програму Вдома і проходження тестування в Україні.
Незмінним залишається для всіх іноземних громадян – необхідність мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, що покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID -19, обсервацією.
Що потрібно мати під час прибуття в Україну
- документ, що підтверджує отримання однієї або декількох доз вакцини проти COVID-19, включених ВООЗ в перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях; або
- іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, які включені ВООЗ в перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або видужання особи від COVID-19; або
- негативний результат ПЛР тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса SARS-CoV-2, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду.
- Довідки про тестування і вакцинацію не потрібні від дітей до 12 років.
Відзначимо, що іноземні громадяни від 18 років, які не пройшли вакцинацію від коронавіруса і перетинають державний кордон на в'їзд, повинні мати негативний результат тесту і встановлювати мобільний додаток для контролю самоізоляції Вдома незалежно від терміну перебування на території України.
Самоізоляція не застосовується, якщо протягом 72 годин з моменту в'їзду пройти ПЛР-тестування або зробити експрес-тест на антиген і отримати негативний результат.
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