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Кабмін змінив правила в'їзду іноземців в Україну

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 вересня, 17:45
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Незмінним залишається для всіх іноземних громадян – необхідність мати поліс страхування, що покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID -19
Кабмін змінив правила в'їзду іноземців в Україну
Кабмін змінив правила в'їзду іноземців в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд опублікував постанову, якою оновили карантинні правила для в'їзду в Україну. Воно набуде чинності 20 вересня.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Тепер іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають в Україну з метою транзиту і мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, звільняються від самоізоляції і, відповідно, встановити програму Вдома і проходження тестування в Україні.

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Незмінним залишається для всіх іноземних громадян – необхідність мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, що покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID -19, обсервацією.

Що потрібно мати під час прибуття в Україну

  • документ, що підтверджує отримання однієї або декількох доз вакцини проти COVID-19, включених ВООЗ в перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях; або
  • іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, які включені ВООЗ в перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або видужання особи від COVID-19; або
  • негативний результат ПЛР тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса SARS-CoV-2, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду.
  • Довідки про тестування і вакцинацію не потрібні від дітей до 12 років.
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Відзначимо, що іноземні громадяни від 18 років, які не пройшли вакцинацію від коронавіруса і перетинають державний кордон на в'їзд, повинні мати негативний результат тесту і встановлювати мобільний додаток для контролю самоізоляції Вдома незалежно від терміну перебування на території України.

Самоізоляція не застосовується, якщо протягом 72 годин з моменту в'їзду пройти ПЛР-тестування або зробити експрес-тест на антиген і отримати негативний результат.

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