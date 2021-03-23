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В'їзд до України посилили: які тепер умови для іноземців

23 березня, 10:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Уряд вніс зміни до карантинних обмеженень, і вони вже набули чинності

Кабінет міністрів на вчорашньому позачерговому засіданні прийняв постанову, якою посилив умови в'їзду до України для іноземців. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За його словами, уряд вніс зміни до карантинних обмежень, і вони з 22 березня набули чинності.

"Нами вводиться, незалежно від того, з якої країни прибуває громадянин – краща там епідситуація чи гірша, – вони всі повинні будуть надати довідку про ПЛР-тест не пізніше, ніж за 48 годин, з негативним результатом", – сказав Степанов.

Міністр зазначив, що такі карантинні обмеження діють у всіх країнах Європи і Україна не виняток.

"Зараз на жорсткі карантини переходять і Німеччина, і Франція, і Польща. Наприклад, Франція взяла на озброєння елементи нашого адаптивного карантину – карантин вихідного дня", – додав він.

Раніше ми повідомляли, що з 15 березня Туреччина вводить обов'язкове електронне анкетування для туристів, без якого можуть не впустити до країни.

Також нагадаємо, з 1 березня Грузія теж відкрила повітряні кордони для українців. Для в'їзду до цієї країни теж потрібен свіжий негативний ПЛР-тест на коронавірус. Ще один доведеться здати після прильоту.

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карантин іноземці в'їзд обмеження Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

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