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Вікторія Корогод увійшла до рейтингу "Топ-25 найуспішніших жінок українського бізнесу"

11 березня, 19:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Рейтинг об'єднав яскравих представниць вітчизняного бізнесу

10 березня відбулося урочисте нагородження найуспішніших жінок українського бізнесу-2020 по версії журналу "Власть денег" під час якого директор каналу "Україна" Вікторія Корогод здобула перемогу в номінації "Свобода ведення бізнесу".

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Рейтинг "Топ-25 найуспішніших жінок українського бізнесу" об'єднав яскравих представниць вітчизняного бізнесу, які в критичних умовах змогли оптимально перебудувати ведення справ, визначитися з пріоритетами, зберегти свої команди і досягти позитивних результатів.

Це був дуже непростий рік, який приніс нову реальність всьому світу. Він дозволив, особисто мені, по-новому побачити "силу бізнесу" каналу "Україна", вона проявилася в тому, що ми зберегли нашу команду, наш колектив, навіть в умовах, коли виробництво телевізійного продукту частково зупинився, ми зняли близько сотні різних прем'єр . Ми утримали лідерство і дуже успішно вийшли на нові території. Саме в 2020 році ми зняли українську версію найвідомішого світового шоу "Маска", і вже в цьому році прем'єра МАСКИ стала найяскравішим і найпопулярнішим телевізійним подією року. І далі в цьому році глядачів каналу Україна чекають не менш яскраві і успішні прем'єри ", – зазначила Вікторія Корогод.

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У 2020 році Вікторія Корогод також увійшла до рейтингу "Топ-25 найуспішніших українських менеджерів. А канал "Україна" під її керівництвом увійшов в рейтинг "Топ-50 кращих компаній країни" за версією журналу "Власть денег" в номінації "Лідери громадської думки", вибір в якій зробили читачі.

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