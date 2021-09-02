Віктору Медведчуку обирають запобіжний захід

Народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють в зраді, незабаром оберуть запобіжний захід

Віктор Медведчук на фото праворуч відповідає на запитання журналістів під будівлею суду. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 2 вересня, в Києві пройде судове засідання з обрання запобіжного заходу депутату Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку.

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Як повідомляє "Сьогодні", підозрюваний вже прибув на місце і поспілкувався з журналістами. Засідання розпочнеться о 10:00.

Станом на 10:17, у засіданні оголошено перерву на годину – сторона захисту взяла час на ознайомлення з новими документами, які подали прокурори.

Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому "світить" від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

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Нагадаємо, Печерський районний суд починаючи з 9:30 8 липня майже 12 годин розглядав питання про продовження запобіжного заходу Медведчуку. На засіданні адвокати кілька разів просили про відвід судді, прокурора, але нічого не вийшло. Цим вони намагалися затягувати засідання, щоб суд не встиг прийняти рішення і їхній підзахисний був повністю вільний. Однак суддя оголосив перерву до ранку 9 липня і постановив продовжити домашній арешт. 30 липня Апеляційний суд Києва відмовився зняти арешт з Медведчука.

Сайт "Сьогодні" розбирався, чому справа Медведчука стане "довгобудом".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: