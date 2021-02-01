Винних суворо покарають: як МОЗ боротиметься з вакцинацією "поза чергою"

Отримання щеплення від коронавірусної хвороби раніше від належного – це кримінальна справа, каже Віктор Ляшко

МОЗ України працює з правоохоронцями, щоб запобігти можливим зловживанням, якщо хтось захоче поза чергою отримати щеплення від коронавірусної хвороби.

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Про це головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко сповіщає для nv.ua.

За його словами, завжди знайдуться охочі вакцинуватися від COVID-19 раніше за інших.

"Тому ми працюємо з Національною поліцією, і якщо такі факти будуть виявлятися, винні будуть жорстко покарані. Це кримінальна справа. Тому що в нас вже вся персоналізована інформація про те, кого ми вакцинуємо на першому етапі", – каже чиновник.

Він запевняє, що стороннім "влізти" не в свою чергу не вийде.

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"Щодо другого етапу, то дай бог, щоб у нас були черги в кабінети щеплення. Я цього хочу. Ми реально забезпечимо вакцинами всіх, хто хоче зробити щеплення", – підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, Ляшко заявив, що вакцинація від коронавірусної хвороби в Україні може початися з 15 лютого. Нині питання на етапі затвердження.

Також повідомляли, що в Україні схвалили план вакцинації від коронавірусної хвороби на 2021 рік. Масову імунізацію населення проводитимуть або спеціальні мобільні бригади, або на стаціонарних пунктах.

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