Вітренко пояснив, чому ціну на газ знизили саме до 6,99 грн

Виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко пояснив, чому уряд знизив ціну на газ з лютого саме до 6,99 грн/м3.

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Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За його словами, міністерство зняло необґрунтовані завищення.

"6,99 грн – це ціна, яка була на ринку. Ми зняли необґрунтовані завищення. Ми поговорили з учасниками ринку, з "Нафтогазом", який каже, що можна знизити до 6,99 грн. Особливо враховуючи в нинішній ситуації", – сказав Вітренко.

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Він зазначив, що наразі міністерство шукає рішення, як дійти до системного механізму, який забезпечуватиме найнижчу ціну.

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Раніше Юрій Вітренко пояснив, чому Україна має від’єднуватися від об’єднаної енергосистеми з Білоруссю та РФ та об’єднуватися з європейською системою.

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