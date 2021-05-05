Візит Блінкена в Україні і завершення зустрічі G7 – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 4 травня в Україні та за кордоном в одному місці

У перший робочий день після святкових вихідних до Києва з офіційним візитом приїде глава Держдепу Ентоні Блінкен, а в Лондоні завершиться триденна зустріч голів МЗС "Великої сімки".

Україна

5-6 травня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну з робочим візитом. У нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, головою МЗС Дмитром Кулебою і прем'єр-міністром Денисом Шмигаль.

держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну з робочим візитом. У нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, головою МЗС Дмитром Кулебою і прем'єр-міністром Денисом Шмигаль. Онлайн-брифінг керівництва МОЗ щодо ситуації з коронавірусною інфекцією

Засідання Кабінету міністрів України.

10:00 – засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання. Онлайн-трансляція засідання відбудеться на офіційному веб-сайті регулятора і каналі YouTube .

За кордоном

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Велика Британія

Завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) у Лондоні.

Франція

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) опублікує дані про споживчі ціни у країнах, що входять у організацію, за березень.

США