Візит Блінкена в Україні і завершення зустрічі G7 – анонси СЬОГОДНІ

У перший робочий день після святкових вихідних до Києва з офіційним візитом приїде глава Держдепу Ентоні Блінкен, а в Лондоні завершиться триденна зустріч голів МЗС "Великої сімки".
Україна
- 5-6 травня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну з робочим візитом. У нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, головою МЗС Дмитром Кулебою і прем'єр-міністром Денисом Шмигаль.
- Онлайн-брифінг керівництва МОЗ щодо ситуації з коронавірусною інфекцією
- Засідання Кабінету міністрів України.
- 10:00 – засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання. Онлайн-трансляція засідання відбудеться на офіційному веб-сайті регулятора і каналі YouTube .
За кордоном
Велика Британія
- Завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) у Лондоні.
Франція
- Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) опублікує дані про споживчі ціни у країнах, що входять у організацію, за березень.
США
- Інститут управління поставками опублікує квітневий індекс ділової активності у секторі послуг США (ISM Non-Manufacturing).
- Міністерство енергетики США опублікує щотижневий звіт про комерційні запаси нафти, бензину та дистилятів у країні.